Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

O prognostické mouše a ftácich depresácích — Úsměvy a úšklebky CDI.

Vladimír T. Gottwald VIP
Mozkovna zarůstá mi plísní, depresí hejno se v ní tísní, nenechaj myslet ani spát... Už z toho blbnu na kvadrát! – Tak jen se z toho nepotřísnit!
Autor: Vladimír T. Gottwald | sobota 7.11.2026 9:00 | karma článku: 0 | přečteno: 32x
Vstoupit do diskuse (1 příspěvků)

Další články autora

Vladimír T. Gottwald

O kozách, spolehlivosti volebních prognóz a o vlkovi — Úsměvy a úšklebky CD.

Nasázel jsem zelí před Květnou nedělí. Když hlávky dozrály, kozy se nažraly a vlk se veselí.

4.11.2026 v 9:00 | Karma: 30,10 | Přečteno: 1392x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O fatální historické roličce mainstreamových médií — Úsměvy a úšklebky CCCXCIX.

Milovaný mainstreame, my bez tebe nevíme, jak si vede hrouda rodná, která pravda je ta vhodná ani co si myslíme.

31.10.2026 v 9:00 | Karma: 41,14 | Přečteno: 2278x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O blýskání, skalinách, juchání, dojímání a intronizaci — Úsměvy a úšklebky CCCXCVIII.

Juchá rodná víska, nad Tatrou sa blýska, bory šumí po skalinách... – Už se však moc nedojímám, jsemť skeptický optimista.

28.10.2026 v 9:00 | Karma: 41,62 | Přečteno: 2663x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O ideálech a korytech a o lepším komunistovi — Úsměvy a úšklebky CCCXCVII.

Ještě když se hlasy sčítaj, jednání už vedou skrytá, s kýmpak by koalovali. – Prý však jde o ideály, a vůbec ne o koryta

24.10.2026 v 9:00 | Karma: 42,77 | Přečteno: 3173x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O chlévě a o blivajzu i sajrajtu akčním i zlevněném — Úsměvy a úšklebky CCCXCVI.

Těšíme se ve chlévě, že po drobné prodlevě budeme mít zase šanci volit politiky v akci – případně i ve slevě.

21.10.2026 v 9:00 | Karma: 39,52 | Přečteno: 2650x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Konec Skylinku přináší nové ceny i pravidla. Co musí zákazníci stihnout do konce listopadu?

Česká minisérie Moloch na CANAL+
3. listopadu 2026

Satelitní televizní služby v Česku prošly významnou změnou. Nabídka se nově sjednotila pod značkou...

MAPA: Klíčovou křižovatku v Praze 4 čeká uzavírka. Kvůli metru D se bude objíždět

Tudy se bude objíždět křižovatka ulic Zálesí a Vídeňská. (Foceno 6. listopadu...
5. listopadu 2026  16:08,  aktualizováno  6. 11. 9:04

Výstavba nové trasy metra D významně ovlivní provoz na jedné z klíčových křižovatek v Praze. Práce...

Co podniknout v listopadu v Praze zdarma? Vybrali jsme 7 akcí, kde se neplatí vstupné

Vlaková stanice Zlín-střed je pátou zastávkou legionářského vlaku při jeho...
31. října 2026  19:14

Listopad v Praze nabídne průvod strašidel, návštěvu legionářského vlaku i pohled do vědeckých...

Semir z Kobry 11 má novou roli. Z vojenského náklaďáku vznikl luxusní dům na kolech

MAN před přestavbou sloužil armádě. Měl najeto jen 4 500 kilometrů.
4. listopadu 2026  19:01,  aktualizováno  5. 11. 7:32

Z vojenského náklaďáku luxusní dům na šesti kolech! Obří MAN přezdívaný Semir, pojmenovaný po...

Herečka Eva Leinweberová: Buď jste v jednom kole, nebo vám žádné nabídky nepřicházejí

Eva Leinweberová
30. října 2026  19:30,  aktualizováno  31. 10. 11:30

Diváci ji znají z Comebacku, Účastníků zájezdu či Vratných lahví. Herečka Eva Leinweberová ale...

V Benešově začaly práce na nové služebně městské policie

ilustrační snímek
7. listopadu 2026  7:40,  aktualizováno  7:40

V Benešově začaly práce na nové služebně městské policie. Vznikne v nevyužívané budově zvané Atas v...

Plné sklady, nové vozy i aplikace, ale méně peněz. Silničáři vyhlížejí první sníh

Všech 140 vozů silničářů bylo vybaveno kamerami se záznamem. Obraz z nich se...
7. listopadu 2026  9:12

Odhodlání, ochota k plnému nasazení – a také plné sklady zásob, nové vozy i aplikace, v níž lze...

Ostravské Vánoce nabídnou známé interprety i regionální hudebníky

ilustrační snímek
7. listopadu 2026  7:20,  aktualizováno  7:20

Hudební program Ostravských Vánoc letos na hlavní scéně na centrálním Masarykově náměstí nabídne...

Požár na Přerovsku zachvátil garáž a dřevník, škodu vyčíslili na 2,5 milionu

Hasiči likvidovali v Lipníku nad Bečvou požár garáže. (7. listopadu 2026)
7. listopadu 2026  8:52,  aktualizováno  9:28

Hasiči likvidovali v pátek večer v Lipníku nad Bečvou na Přerovsku požár garáže a dřevníku. Škoda...

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Vladimír T. Gottwald VIP

  • Počet článků 654
  • Celková karma 39,40
  • Průměrná čtenost 2088x
 

  Cynický romantik
  a skeptický optimista.

Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.

Seznam rubrik

Co právě poslouchám

Oblíbené blogy

Oblíbené stránky

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.