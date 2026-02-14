O předjaří a otevřených vstupech — Úsměvy a úšklebky CCCXXV.

V předjaří prý v našich krajích dědci zhusta umírají. Kéž i letos podaří se mi přežít předjaří! – Zbytek si snad řeknem v máji.
Autor: Vladimír T. Gottwald | sobota 14.2.2026 9:00 | karma článku: 0 | přečteno: 20x

Další články autora

Vladimír T. Gottwald

O Vítězném únoru a létajícím trusu — Úsměvy a úšklebky CCCXXIV.

Z tribuny krafal fanatik a rynkem zněl hýkavý ryk! A potom, byv už dokrafav, vzrušil se, jak mu jásal dav, až do trenek si z toho střík.

11.2.2026 v 9:00 | Karma: 29,00 | Přečteno: 510x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O bezuhlíkovosti a přání Veronice— Úsměvy a úšklebky CCCXXIII.

Dnes musíme naladit se, neb, radostně jásajíce, budem přát napořád vše nejlepší Veronice!

7.2.2026 v 9:00 | Karma: 33,17 | Přečteno: 558x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O informačních preferencích a hrůzném snu — Úsměvy a úšklebky CCCXXII.

Leckterým politikům našim přál bych, aby je v noci strašil – nejlépe tak před svítáním – hrůzný sen o fackování, kdyby vstal z mrtvých Alois Rašín.

4.2.2026 v 9:00 | Karma: 35,79 | Přečteno: 662x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O pohoršování a řádícím sajrajtu — Úsměvy a úšklebky CCCXXI.

Mračna mrazivá se šinou, bílej sajrajt nad krajinou řádí mimořádně. Ve sklenici na dně rosnička se klepe zimou.

31.1.2026 v 9:00 | Karma: 36,42 | Přečteno: 624x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O optimismu — Úsměvy a úšklebky CCCXX.

Objevil jsem v archivu svůj pět let starý obrázek. I usnesl jsem se, že se tady s Vámi o tu vykopávku podělím. – Nepřijdete však ani o tradiční limerik, jen dnes není tady v perexu, ale až na konci v blogu.

28.1.2026 v 9:00 | Karma: 36,92 | Přečteno: 539x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví

Veronika Kolajová na řece Moravě
8. února 2026  9:36

Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se...

Snowboarding na ZOH 2026: Stříbrná Adamczyková se postaví na start i v neděli

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.
14. února 2026  7:49

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V...

Největší české úspěchy na zimních olympijských hrách. Znáte je všechny?

Tisíce fanoušků přivítaly na pražském Staroměstském náměstí české hokejisty po...
vydáno 6. února 2026

Jsou tu XXV. zimní olympijské hry! Hostí je italská města Milán a Cortina d’Ampezzo. Pro...

Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.
14. února 2026  7:08

Zimní olympijské hry 2026 jsou tu. Největší sportovní svátek roku potrvá až do 22. února. Přinášíme...

GALERIE: Schody v Krči vedou do prázdna. Betonová záhada z dob krize

Pozůstatky schodů jsou patrné i po bezmála 90 letech.
9. února 2026  15:56

Uprostřed Kunratického lesa stojí dodnes betonová ruina, která mnohé kolemjdoucí mate: schody,...

Provozování vodáren se obce na Chrudimsku vzdaly rychle, změnit to bude drahé

ilustrační snímek
14. února 2026  8:42,  aktualizováno  8:42

Obce vlastnící Vodovody a kanalizace Chrudim se rozhodly, že si koupí provozní firmu, kterou z 95...

Ledopády, tunely, mosty. Zimní jízdy na nejstrmější trati pokračují

Souprava na ozubnicové dráze na cestě z Harrachova do Kořenova (28. prosince...
14. února 2026  8:32,  aktualizováno  8:32

Každý pátek a sobotu až do 14. března svezou cestující krajinou Jizerských hor a Krkonoš historické...

RECENZE: Divadelní Arabela v Hradci coby výpravný retro remake nemá konce

Královskou rodinu v Říši pohádek zděsily nové televizní verze dávných příběhů.
14. února 2026  8:12,  aktualizováno  8:12

Uvádění filmů na divadle nemusí mít kasovní důvody ani vycházet z dramaturgicky cynické představy,...

Na Šumpersku usmrtil vlak člověka. Provoz na železnici stál

Zásah složek IZS u železniční trati. Kvůli střetu vlaku s osobou byl provoz na...
13. února 2026  20:22,  aktualizováno  14. 2. 8:10

Člověka pohybujícího se v kolejišti srazil vlak v pátek večer kolem půl osmé. Zranění na místě...

Vladimír T. Gottwald VIP

  • Počet článků 577
  • Celková karma 36,01
  • Průměrná čtenost 2130x
 

  Cynický romantik
  a skeptický optimista.

Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.

Seznam rubrik

Co právě poslouchám

Oblíbené blogy

Oblíbené stránky

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.