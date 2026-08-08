O pravdě, lásce a bramborách — Úsměvy a úšklebky CCCLXXV.
Vladimír T. Gottwald
O nevinném děvčeti a vzdělanosti — Úsměvy a úšklebky CCCLXXIV.
Jedno dobré děvče, tuším z Volyně, v sedmnácti ještě bylo nevinné. A když se jej ptaly kamarádky, zdali ji to trochu neštve, řeklo: „Aby né!“
Vladimír T. Gottwald
O fuseklích a cudné krásce — Úsměvy a úšklebky CCCLXXIII.
Má cudná krásko, řekl bych rád, jak jsi krásná v očích mých, dívenko křehounká a lepá, až moje srdce teskně tepá, tak napsal jsem ti akrostich.
Vladimír T. Gottwald
O ustupování a o škodolibé mrše — Úsměvy a úšklebky CCCLXXII.
Mnémosyné je škodolibá mrcha a čas prchá, prchá, prchá...
Vladimír T. Gottwald
O kariéře a politické souvrati — Úsměvy a úšklebky CCCLXXI.
Na politické souvrati perou se drsně magnáti, manažeři a lobbisté. Ač vítězství je nejisté, jisté je, kdo to zaplatí.
Vladimír T. Gottwald
O identitě a věnečku na hlavě — Úsměvy a úšklebky CCCLXX.
Na hlavě nosím pletený věneček z luční květeny – je to věnec very special, uvil mi jej Cyril Höschl pro potěšení.
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