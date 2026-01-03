O přáních a šetřivosti — Úsměvy a úšklebky CCCXIII.

Mnohý skrblík už na to přišel, že na ledasčem ušetřit se může, a má to nadosah – a to, zač platí v novinách, zadarmo najde v klozetmíse.
Autor: Vladimír T. Gottwald | sobota 3.1.2026 9:00 | karma článku: 0 | přečteno: 39x

