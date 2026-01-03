O přáních a šetřivosti — Úsměvy a úšklebky CCCXIII.
Vladimír T. Gottwald
Směle a radostně do roku 2026! — Úsměvy a úšklebky CCCXII.
O Silvestru táhnem zpít se, bohapustě chlemtajíce, zmatlati se dokonale... – Vrátíme se na Tři krále, popřípadě na Hromnice.
Vladimír T. Gottwald
František Zborník (In honorem amici!) — Úsměvy a úšklebky CCCXI.
Báječnému kamarádovi a kolegovi komediantovi Františku Zborníkovi by právě dneska bylo rovných pětasedmdesát. Namísto kostrbatých veršíků svých tu proto tentokrát ocituji sloku jednoho z jeho songů:
Vladimír T. Gottwald
O listovním tajemství a nákupech ve slevě — Úsměvy a úšklebky CCCX.
„Místo žebra jsem kus ruky dát měl – možná obě dvě,“ dumal Adam o Evě, „takhle byla ve slevě, ale taky bez záruky:“
Vladimír T. Gottwald
O erotice a flatulenci — Úsměvy a úšklebky CCCIX.
Měl bych dopřát, tuším, uchošťoura uším – myslel jsem, že vzdychla tence, byla to však flatulence, teď se trochu dusím.
Vladimír T. Gottwald
O zmatenosti a relativitě— Úsměvy a úšklebky CCCXIII.
Pokud v diskusích roztodivných zmaten jsi, tak si aspoň plivni na svého oponenta směle – případně kvokni přemoudřele, že všechno je jen relativní.
Cynický romantik
a skeptický optimista.
Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.
