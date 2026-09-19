O pošetilém Olegovi a moudrém rabínovi — Úsměvy a úšklebky CCCLXXXVII.
Vladimír T. Gottwald
Paříž a Tři myšketýři — Úsměvy a úšklebky CCCLXXXVI.
Při vzpomínce na Paříž vybavuje se mi, když mně to, že ti myšketýři nejsou jen tři, ale čtyři, vykecal myš Aramyš.
Vladimír T. Gottwald
O cynické múze a neočekávané večeři — Úsměvy a úšklebky CCCLXXXV.
Zas mě na pleš políbila moje múza rozmařilá a drsně mi nařídila, i když jsem se zdráhal: „Nech už, vole, sentimentu, duše váží sedm centů! – A když váží sedm centů, kdo by se s ní tahal?!“
Vladimír T. Gottwald
O smrti Vochomůrky a o metalu — Úsměvy a úšklebky CCCLXXXIV.
Dědeček Erlandsson v Gotenburgu jednou si přišlápl od bot šňůrku. Natloukl si jen pramálo a skoro nic se nestalo, akorát zašlápl Vochomůrku.
Vladimír T. Gottwald
O venčení a nabídka pro krásku — Úsměvy a úšklebky CCCLXXXIII.
Krásko, stvořil bych skvostné básně, nemít mozek tak odkrven, tak pojďte se mít chvilku krásně, a pomozte těm básním ven!
Vladimír T. Gottwald
O kampani & verše pro Adélu — Úsměvy a úšklebky CCCLXXXII.
Až růže postel postelou, verše ti chci psát na tělo tuší i duší, do rána, a pak, až budeš popsaná, tak si tě přečtu, Adélo.
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Cynický romantik
a skeptický optimista.
Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.
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