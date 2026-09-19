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O pošetilém Olegovi a moudrém rabínovi — Úsměvy a úšklebky CCCLXXXVII.

Vladimír T. Gottwald VIP
Píseň práce do uší broukal Oleg Světluši. – Olegu, ty pakoši, to už se moc nenosí, tím ji příliš nevzrušíš.
Autor: Vladimír T. Gottwald | sobota 19.9.2026 9:00 | karma článku: 15,56 | přečteno: 118x
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Vladimír T. Gottwald VIP

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  Cynický romantik
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Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.

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