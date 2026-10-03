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O polykajících strýčcích a perspektivách vývoje — Úsměvy a úšklebky CCCXCI.

Vladimír T. Gottwald VIP
Strýček Bohumil z Peček polykal jenom meče. To strýček Evald z Davle polykal i své šavle – k radosti uklízeček.
Autor: Vladimír T. Gottwald | sobota 3.10.2026 9:00 | karma článku: 0 | přečteno: 30x
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Vladimír T. Gottwald VIP

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  • Průměrná čtenost 2065x
 

  Cynický romantik
  a skeptický optimista.

Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.

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