Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

O politických zombiích, hlásných troubách a o vidlích — Úsměvy a úšklebky CCCXCII.

Vladimír T. Gottwald VIP
Tristní je potkat dobu, kdy zloba stíhá zlobu, vřískají hlásné trouby a politické zombie zas vylézají z hrobů.
Autor: Vladimír T. Gottwald | středa 7.10.2026 9:00 | karma článku: 0 | přečteno: 36x
Vstoupit do diskuse (2 příspěvků)

Další články autora

Vladimír T. Gottwald

O polykajících strýčcích a perspektivách vývoje — Úsměvy a úšklebky CCCXCI.

Strýček Bohumil z Peček polykal jenom meče. To strýček Evald z Davle polykal i své šavle – k radosti uklízeček.

3.10.2026 v 9:00 | Karma: 35,66 | Přečteno: 2571x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O politické upřímnosti a akrostich pro hnidopichy — Úsměvy a úšklebky CCCXC.

Pokud moje akrostichy iritují hnidopichy, často jenom řeknu si: už je snad číst nemusí – stejně nezůstanu tichým.

30.9.2026 v 9:00 | Karma: 38,46 | Přečteno: 3225x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O zvrhlé paní nadlesní a zastupování navenek — Úsměvy a úšklebky CCCLXXXIX.

Zvrhlá paní nadlesní tělo měla noblesní a myšlenky hříšné, neuměla říct ne. – Bývávalo dobře s ní...

26.9.2026 v 9:00 | Karma: 40,57 | Přečteno: 3648x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O agitkách i blábolech a o politickém krachu — Úsměvy a úšklebky CCCLXXXVIII.

Kravina, blábol, pitomost... agitek je už všude dost. Nešiřte prosím agitky, a hnůj spíš dejte na kytky – světu i lidem pro radost!

23.9.2026 v 9:00 | Karma: 39,67 | Přečteno: 3726x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O pošetilém Olegovi a moudrém rabínovi — Úsměvy a úšklebky CCCLXXXVII.

Píseň práce do uší broukal Oleg Světluši. – Olegu, ty pakoši, to už se moc nenosí, tím ji příliš nevzrušíš.

19.9.2026 v 9:00 | Karma: 41,04 | Přečteno: 4062x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Poznejte český film jen podle obrázku

Z filmu Pelíšky
vydáno 4. října 2026

České filmy jsou plné nezapomenutelných hlášek, legendárních postav a scén, které známe snad...

Sloní zadek není diagnóza. Proč s ním můžete chodit a vůbec netušit, že ho máte?

Nejde o to, jestli jsou kalhoty úzké nebo široké. Jde o rozdíl mezi záměrnou...
6. října 2026

Není to diagnóza postavy ani módní trend. Sloní zadek je poněkud nelichotivé označení pro situaci,...

Smíchov čeká velká tramvajová výluka, 6 linek změní trasu. Jak to bude s náhradní autobusy?

Pro náhradní autobusy vznikne dočasná zastávka v Bozděchově ulici.
2. října 2026  8:34

Smíchov čeká tramvajová výluka, která potrvá déle než dva týdny. Kvůli instalaci železničního mostu...

Letecký obr se vrací do Prahy! Airbus A380 přiveze i luxusní novinku pro cestující

Airbus A-380 v barvách společnosti Emirates nad letištěm Paris-Charles de Gaulle
29. září 2026  14:34

Na Ruzyni se vrací pořádný obr. Milovníci letadel si mohou do kalendářů zakroužkovat čtvrtek 1....

Ve Velké Chuchli chátrá továrna, kde se natáčela Kráska v nesnázích. Dovnitř se chodí křovím

Továrna Klauzovka, Velká Chuchle
4. října 2026

Za křovím ve Velké Chuchli chátrá bývalá továrna, která má za sebou pozoruhodnou historii. Vyráběly...

Kamiony předjížděly kolonu na D1 uličkou pro záchranáře, natočil je policejní dron

Kamiony předjížděly kolonu na D1 záchranářskou uličkou
7. října 2026  9:42,  aktualizováno  9:42

Volnou záchranářskou uličku využili na konci září pro sebe dva zahraniční řidiči kamionů na dálnici...

Tržby a zisky skupiny GEVORKYAN rostou dvouciferně bez navyšování zadlužení

7. října 2026  9:30

ExaGrid jmenována finalistou soutěže MSP Channel Insights Awards 2026

7. října 2026  9:10

SON ČR podalo trestní oznámení na největšího pronajímatele v Česku: Heimstaden

7. října 2026  9:09

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Vladimír T. Gottwald VIP

  • Počet článků 645
  • Celková karma 37,95
  • Průměrná čtenost 2070x
 

  Cynický romantik
  a skeptický optimista.

Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.

Seznam rubrik

Co právě poslouchám

Oblíbené blogy

Oblíbené stránky

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.