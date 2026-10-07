O politických zombiích, hlásných troubách a o vidlích — Úsměvy a úšklebky CCCXCII.
Vladimír T. Gottwald
O polykajících strýčcích a perspektivách vývoje — Úsměvy a úšklebky CCCXCI.
Strýček Bohumil z Peček polykal jenom meče. To strýček Evald z Davle polykal i své šavle – k radosti uklízeček.
Vladimír T. Gottwald
O politické upřímnosti a akrostich pro hnidopichy — Úsměvy a úšklebky CCCXC.
Pokud moje akrostichy iritují hnidopichy, často jenom řeknu si: už je snad číst nemusí – stejně nezůstanu tichým.
Vladimír T. Gottwald
O zvrhlé paní nadlesní a zastupování navenek — Úsměvy a úšklebky CCCLXXXIX.
Zvrhlá paní nadlesní tělo měla noblesní a myšlenky hříšné, neuměla říct ne. – Bývávalo dobře s ní...
Vladimír T. Gottwald
O agitkách i blábolech a o politickém krachu — Úsměvy a úšklebky CCCLXXXVIII.
Kravina, blábol, pitomost... agitek je už všude dost. Nešiřte prosím agitky, a hnůj spíš dejte na kytky – světu i lidem pro radost!
Vladimír T. Gottwald
O pošetilém Olegovi a moudrém rabínovi — Úsměvy a úšklebky CCCLXXXVII.
Píseň práce do uší broukal Oleg Světluši. – Olegu, ty pakoši, to už se moc nenosí, tím ji příliš nevzrušíš.
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a skeptický optimista.
Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.
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