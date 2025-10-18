O politických figurkách a tureckém gambitu — Úsměvy a úšklebky CCXCVI.
Vladimír T. Gottwald
O traumatizující přezdívce, blýskání i skalinách — Úsměvy a úšklebky CCXCV.
V údolí sní rodná víska, v dáli nad Tatrou se blýská, bory šumí po skalinách... A mne to už nedojímá, jsemť skeptický optimista.
Vladimír T. Gottwald
O kramflíčkách a nočníku — Úsměvy a úšklebky CCXCIV.
Po rynku pěkničky zas jdou, vysoké kramflíčky dlažbou klapají vesele, kroutí se zadele a já bych už zas chtěl každou!
Vladimír T. Gottwald
O ekonomickém zázraku a balancování na římse — Úsměvy a úšklebky CCXCIII.
Už podzim prší do límce, už lautr celý bolím se, už propadám v té slotě pochmurné nejistotě a balancuji na římse.
Vladimír T. Gottwald
O konci voleb a siderickém osudu — Úsměvy a úšklebky CCXCII.
Odvoleno, čas se krátí, neúspěšní kandidáti probíraj se z opice. Usedavě štkajíce, pěstí do hlavy se mlátí.
Vladimír T. Gottwald
O supech a o polehovi — Úsměvy a úšklebky CCXCI.
Už mouchy na mě sedaj, už nejsem neposeda, už na mě doléhá, že jsem spíš poleha, a žádnej rytíř Jedi.
|Další články autora
„Měla jsem smazat všechno.“ Sedláčková hájí Turkovy facebookové příspěvky
Poslankyně za Motoristy Gabriela Sedláčková v minulosti dostala od Filipa Turka heslo k jeho...
Nejtvrdší zima za posledních deset let. Meteorologové věští mrazivou anomálii
Premium Připravte se. Zima se blíží. A bude to festovní zima, jako za starých časů. Aspoň to tvrdí...
Štěně na pět hodin ochromilo provoz metra A, fenky se ujme trojský útulek
Zaběhnuté štěně vlčáka asi na pět hodin zastavilo provoz pražského metra na lince A. Psa, který si...
Dohoda o vládě: devět resortů pro ANO, SPD má i dopravu a Motoristé nové křeslo
Jednání o nové vládě se přesunula do Průhonic. Předseda ANO Andrej Babiš se tam ve své restauraci...
Bývalý premiér Topolánek má rakovinu slinivky, začíná s chemoterapií
Bývalý premiér Mirek Topolánek má rakovinu slinivky. S vážnou nemocí se svěřil v pondělí v podcastu...
Trump nařídil propuštění „ulhaného“ exposlance Santose. Prý ve vězení trpěl
Americký prezident Donald Trump nařídil okamžité propuštění bývalého republikánského kongresmana...
TELEVIZIONÁŘ: Fuj, hnusní! Ale i ohromně zábavní animovaní manželé Prevítovi
Do nekonečné diskuse o vhodnosti či nevhodnosti výstředních příběhů Roalda Dahla pro děti přibude...
Geopark v Ralsku vrací duši místu, na které se už málem zapomnělo
Lidé museli odejít, jejich domovy se staly součástí vojenského prostoru a postupem času úplně...
Hranice vytyčila válka, řekl Trump Zelenskému. Tomahawky Ukrajině nejspíš nedá
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil své páteční jednání s americkým protějškem...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 543
- Celková karma 37,28
- Průměrná čtenost 2215x
Cynický romantik
a skeptický optimista.
Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.
Seznam rubrik
- Čmáranice
- Slovem vázaným
- Slovem nevázaným
- Blogy synkretické ;o)
- Fotoblogy
- Pranostiky pro III. milenium
- Plky, kydy a nápady scestné
- Osobní
- Nezařazené