O politickém výcviku a létě prchajícím — Úsměvy a úšklebky CCLXXX.

Nepropadejme beznaději! Zpod triček čudlíky se směji dál, ba i slunce zasvítí, ač léto prchá do řiti. – Snad jen, kéž prchá pomaleji!
Autor: Vladimír T. Gottwald | sobota 23.8.2025 9:00 | karma článku: 0 | přečteno: 45x

Další články autora

Vladimír T. Gottwald

O krutém konci frašky a o nedoslýchavém vyhazovači — Úsměvy a úšklebky CCLXXIX.

Až skončí naše fraška, vládce, jenž všechno zpackal, zas akorát dostane řád – a popravíme šaška.

20.8.2025 v 9:00 | Karma: 27,91 | Přečteno: 477x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O pohádkovém čase předvolebním — Úsměvy a úšklebky CCLXXVIII.

Snad po volbách zůstane nám rozumu zbytek zachován, anžto tyhle volby jsou v systému dolby a pohádky zní ze všech stran.

16.8.2025 v 9:00 | Karma: 33,04 | Přečteno: 597x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O třídění odpadu flopem i jinak (a trochu o palcích) — Úsměvy a úšklebky CCLXXVII.

Udal mě ňákej slídil, že odpad špatně třídím, neb trhám víčka z petek – tím pádem prej jsem zmetek, co sabotuje Green Deal.

13.8.2025 v 9:00 | Karma: 35,87 | Přečteno: 660x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O umělé inteligenci a expertech s doktorátem — Úsměvy a úšklebky CCLXXVI.

Inteligence umělá, je nejspíš vcelku sečtělá, své verše však díkybohu dál smolím sám, dokud mohu, a radši to sám podělám.

9.8.2025 v 9:00 | Karma: 35,61 | Přečteno: 649x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O strašidle a Bílé paní — Úsměvy a úšklebky CCLXXV.

Když v komnatě jsem Bílou paní v noci našel, trochu plaše mrkala na mne. – A já na ni jen čuměl jak lusk vyloupaný...

6.8.2025 v 9:00 | Karma: 35,35 | Přečteno: 594x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Vyděšení cestující volali o pomoc. Opilý řidič autobusu RegioJet ujížděl policii

16. srpna 2025  14:26,  aktualizováno  16:38

Jízda autobusem na lince z Prahy do Jirkova na Chomutovsku se v pátek večer proměnila pro cestující...

Summit s Putinem. Trump nepřímo přiznal, že příměří na Ukrajině zatím nevymohl

15. srpna 2025  17:44,  aktualizováno  16.8 2:32

Americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin v pátek spolu poprvé po...

Lavrov dorazil na Aljašku v mikině SSSR, místní protestovali na podporu Ukrajiny

15. srpna 2025  9:52,  aktualizováno  16:08

Ruská delegace přicestovala do Anchorage na Aljašce, kde se večer středoevropského času uskuteční...

Trump: Ukrajina není velmoc, s Rusy se musí domluvit. Prozradil, co mu řekl Putin

16. srpna 2025  7:05,  aktualizováno  8:48

Americký prezident Donald Trump po konci summitu na Aljašce prohlásil, že se nyní bude domlouvat...

Za Prahou je na prodej vila, kde se skrýval Che Guevara s milenkou

22. srpna 2025  13:40

V nabídce realitní kanceláře XREAL se objevila prvorepubliková vila, která se nejenom nachází na...

„Rasistická“ ulice u českého velvyslanectví v Berlíně se přejmenuje. Soud souhlasí

23. srpna 2025  9:11

Berlín může v sobotu přejmenovat spornou Mouřenínovu ulici, tedy Mohrenstrasse. Rozhodl o tom v...

Jak se vyhnout parkovnému? Pražané si myslí, že našli způsob

22. srpna 2025  21:06,  aktualizováno  23.8

Řidiči v Praze, ale i v jiných městech se vyhýbají placeným parkovacím zónám vychytralým způsobem....

Smrt u Niagarských vodopádů. Náhle strhl volant a autobus plný turistů se převrátil

23. srpna 2025  8:49

V americkém státě New York havaroval v pátek turistický autobus, který se vracel z Niagarských...

Náraz ho vymrštil z motorky, poté ho přejelo několik aut. D10 byla uzavřena

23. srpna 2025  8:30

Dálnici D10 u Benátek nad Jizerou v noci uzavřela na několik hodin nehoda, zemřel při ní...

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Vladimír T. Gottwald VIP

  • Počet článků 527
  • Celková karma 36,87
  • Průměrná čtenost 2254x
 

  Cynický romantik
  a skeptický optimista.

Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.

Seznam rubrik

Co právě poslouchám

Oblíbené blogy

Oblíbené stránky

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.