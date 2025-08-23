O politickém výcviku a létě prchajícím — Úsměvy a úšklebky CCLXXX.
Vladimír T. Gottwald
O krutém konci frašky a o nedoslýchavém vyhazovači — Úsměvy a úšklebky CCLXXIX.
Až skončí naše fraška, vládce, jenž všechno zpackal, zas akorát dostane řád – a popravíme šaška.
Vladimír T. Gottwald
O pohádkovém čase předvolebním — Úsměvy a úšklebky CCLXXVIII.
Snad po volbách zůstane nám rozumu zbytek zachován, anžto tyhle volby jsou v systému dolby a pohádky zní ze všech stran.
Vladimír T. Gottwald
O třídění odpadu flopem i jinak (a trochu o palcích) — Úsměvy a úšklebky CCLXXVII.
Udal mě ňákej slídil, že odpad špatně třídím, neb trhám víčka z petek – tím pádem prej jsem zmetek, co sabotuje Green Deal.
Vladimír T. Gottwald
O umělé inteligenci a expertech s doktorátem — Úsměvy a úšklebky CCLXXVI.
Inteligence umělá, je nejspíš vcelku sečtělá, své verše však díkybohu dál smolím sám, dokud mohu, a radši to sám podělám.
Vladimír T. Gottwald
O strašidle a Bílé paní — Úsměvy a úšklebky CCLXXV.
Když v komnatě jsem Bílou paní v noci našel, trochu plaše mrkala na mne. – A já na ni jen čuměl jak lusk vyloupaný...
