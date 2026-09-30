O politické upřímnosti a akrostich pro hnidopichy — Úsměvy a úšklebky CCCXC.
Vladimír T. Gottwald
O zvrhlé paní nadlesní a zastupování navenek — Úsměvy a úšklebky CCCLXXXIX.
Zvrhlá paní nadlesní tělo měla noblesní a myšlenky hříšné, neuměla říct ne. – Bývávalo dobře s ní...
Vladimír T. Gottwald
O agitkách i blábolech a o politickém krachu — Úsměvy a úšklebky CCCLXXXVIII.
Kravina, blábol, pitomost... agitek je už všude dost. Nešiřte prosím agitky, a hnůj spíš dejte na kytky – světu i lidem pro radost!
Vladimír T. Gottwald
O pošetilém Olegovi a moudrém rabínovi — Úsměvy a úšklebky CCCLXXXVII.
Píseň práce do uší broukal Oleg Světluši. – Olegu, ty pakoši, to už se moc nenosí, tím ji příliš nevzrušíš.
Vladimír T. Gottwald
Paříž a Tři myšketýři — Úsměvy a úšklebky CCCLXXXVI.
Při vzpomínce na Paříž vybavuje se mi, když mně to, že ti myšketýři nejsou jen tři, ale čtyři, vykecal myš Aramyš.
Vladimír T. Gottwald
O cynické múze a neočekávané večeři — Úsměvy a úšklebky CCCLXXXV.
Zas mě na pleš políbila moje múza rozmařilá a drsně mi nařídila, i když jsem se zdráhal: „Nech už, vole, sentimentu, duše váží sedm centů! – A když váží sedm centů, kdo by se s ní tahal?!“
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Cynický romantik
a skeptický optimista.
Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.
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