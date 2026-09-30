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O politické upřímnosti a akrostich pro hnidopichy — Úsměvy a úšklebky CCCXC.

Vladimír T. Gottwald VIP
Pokud moje akrostichy iritují hnidopichy, často jenom řeknu si: už je snad číst nemusí – stejně nezůstanu tichým.
Autor: Vladimír T. Gottwald | středa 30.9.2026 9:00 | karma článku: 8,12 | přečteno: 62x
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Vladimír T. Gottwald VIP

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  Cynický romantik
  a skeptický optimista.

Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.

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