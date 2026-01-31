O pohoršování a řádícím sajrajtu — Úsměvy a úšklebky CCCXXI.
Vladimír T. Gottwald
O optimismu — Úsměvy a úšklebky CCCXX.
Objevil jsem v archivu svůj pět let starý obrázek. I usnesl jsem se, že se tady s Vámi o tu vykopávku podělím. – Nepřijdete však ani o tradiční limerik, jen dnes není tady v perexu, ale až na konci v blogu.
Vladimír T. Gottwald
O nerozhodném utkání a vytrvalém hochu — Úsměvy a úšklebky CCCXIX.
Na mezi u božích muk masturbuje malej kluk a vůbec ho neděsí že kolem jde procesí – jemu je to tak ňák fuk.
Vladimír T. Gottwald
O odtančivší Kolombíně a extradentální pošetilosti — Úsměvy a úšklebky CCCXVIII.
Odtančila mi Kolombína. Někam, kde už se ani nevzpomíná, odtančila mi Kolombína, tak kéž je nám tam naše hlína měkká. Odtančila mi Kolombína někam. (triolet)
Vladimír T. Gottwald
O smiřování fanatiků a dobrém europánu — Úsměvy a úšklebky CCCXVII.
Okolo lesa pole lán, hoj jede dobrý europán, možná mi jede pro dotace, možná zavádět regulace... – A kupodivu nejásám. (reminilimerik erbenovský)
Vladimír T. Gottwald
O pyscích i pyscích — Úsměvy a úšklebky CCCXVI.
Příliš nemluv, to je risk! – Věz, že politický zisk spíše mívá, kdo jen kývá a poslušně drží pysk.
|Další články autora
Jste znalci seriálu Bridgertonovi?
Lesk plesových sálů, romantické intriky i jedovaté drby. Seriál Bridgertonovi patří mezi...
Československé soupravy komunisté zavrhli. Lehké metro se na Kačerově testovalo před 55 lety
První vlaky pražského metra vyrobila československá ČKD na Smíchově. Po kolejích se poprvé vozy R1...
Vyfotil nejhezčí snímek pražského metra! Dami1992 své fotky tajně nechává po městě
Když před časem deník Metro hledal nejhezčí snímek metra, zvítězil právě ten od autora...
Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze
Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka...
Poslední šance vidět český kubismus na Kampě. Výstava končí už za pár dní
Už jen do 1. února je k vidění unikátní sbírka českého kubismu v pražském Museu Kampa. To má v...
Na méně vytížených silnicích na Zlínsku a Vsetínsku zůstávají místy zbytky sněhu
Na některých dopravně méně vytížených silnicích na Zlínsku a na Vsetínsku, které přes zimu nejsou...
Rezervováno pro netopýry. Důl Jeroným kvůli nim v zimě návštěvy nepřijímá
Rozlehlé sály, komory a chodby s pozůstatky hornické práce s želízkem a mlátkem, křišťálově čistá...
Upovídaní vtipálci. Stát před jinými nás dřív mučilo, říkají oceňovaní mluvčí
Jeden jako dítě koktal, druhý se kvůli trémě otáčel zády. Roky se styděli mluvit před jinými. Dnes...
Liberec očekává více prvňáčků kvůli přísnějším pravidlům odkladů, míst je 1170
Liberec očekává, že kvůli změnám v pravidlech odkladů nastoupí na podzim do prvních tříd městských...
Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova
Hydratovaná, projasněná a mladistvá pleť bez jehel a bolesti? Přesně to slibuje NUKO® Carboxy Therapy, korejská neinvazivní karboxyterapie pro...
- Počet článků 573
- Celková karma 35,52
- Průměrná čtenost 2140x
Cynický romantik
a skeptický optimista.
Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.
Seznam rubrik
- Čmáranice
- Slovem vázaným
- Slovem nevázaným
- Blogy synkretické ;o)
- Fotoblogy
- Pranostiky pro III. milenium
- Plky, kydy a nápady scestné
- Osobní
- Nezařazené