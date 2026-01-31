O pohoršování a řádícím sajrajtu — Úsměvy a úšklebky CCCXXI.

Mračna mrazivá se šinou, bílej sajrajt nad krajinou řádí mimořádně. Ve sklenici na dně rosnička se klepe zimou.
Autor: Vladimír T. Gottwald | sobota 31.1.2026 9:00 | karma článku: 0 | přečteno: 10x

O optimismu — Úsměvy a úšklebky CCCXX.

Objevil jsem v archivu svůj pět let starý obrázek. I usnesl jsem se, že se tady s Vámi o tu vykopávku podělím. – Nepřijdete však ani o tradiční limerik, jen dnes není tady v perexu, ale až na konci v blogu.

28.1.2026 v 9:00 | Karma: 28,18 | Přečteno: 362x | Diskuse | Společnost

O nerozhodném utkání a vytrvalém hochu — Úsměvy a úšklebky CCCXIX.

Na mezi u božích muk masturbuje malej kluk a vůbec ho neděsí že kolem jde procesí – jemu je to tak ňák fuk.

24.1.2026 v 9:00 | Karma: 31,69 | Přečteno: 528x | Diskuse | Společnost

O odtančivší Kolombíně a extradentální pošetilosti — Úsměvy a úšklebky CCCXVIII.

Odtančila mi Kolombína. Někam, kde už se ani nevzpomíná, odtančila mi Kolombína, tak kéž je nám tam naše hlína měkká. Odtančila mi Kolombína někam. (triolet)

21.1.2026 v 9:00 | Karma: 33,81 | Přečteno: 540x | Diskuse | Společnost

O smiřování fanatiků a dobrém europánu — Úsměvy a úšklebky CCCXVII.

Okolo lesa pole lán, hoj jede dobrý europán, možná mi jede pro dotace, možná zavádět regulace... – A kupodivu nejásám. (reminilimerik erbenovský)

17.1.2026 v 9:00 | Karma: 35,63 | Přečteno: 585x | Diskuse | Společnost

O pyscích i pyscích — Úsměvy a úšklebky CCCXVI.

Příliš nemluv, to je risk! – Věz, že politický zisk spíše mívá, kdo jen kývá a poslušně drží pysk.

14.1.2026 v 9:00 | Karma: 36,64 | Přečteno: 763x | Diskuse | Společnost
Vladimír T. Gottwald VIP

  • Počet článků 573
  • Celková karma 35,52
  • Průměrná čtenost 2140x
 

  Cynický romantik
  a skeptický optimista.

Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.

