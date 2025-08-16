O pohádkovém čase předvolebním — Úsměvy a úšklebky CCLXXVIII.

Snad po volbách zůstane nám rozumu zbytek zachován, anžto tyhle volby jsou v systému dolby a pohádky zní ze všech stran.
sobota 16.8.2025

Vladimír T. Gottwald

O třídění odpadu flopem i jinak (a trochu o palcích) — Úsměvy a úšklebky CCLXXVII.

Udal mě ňákej slídil, že odpad špatně třídím, neb trhám víčka z petek – tím pádem prej jsem zmetek, co sabotuje Green Deal.

13.8.2025 v 9:00 | Karma: 32,24 | Přečteno: 545x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O umělé inteligenci a expertech s doktorátem — Úsměvy a úšklebky CCLXXVI.

Inteligence umělá, je nejspíš vcelku sečtělá, své verše však díkybohu dál smolím sám, dokud mohu, a radši to sám podělám.

9.8.2025 v 9:00 | Karma: 32,64 | Přečteno: 564x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O strašidle a Bílé paní — Úsměvy a úšklebky CCLXXV.

Když v komnatě jsem Bílou paní v noci našel, trochu plaše mrkala na mne. – A já na ni jen čuměl jak lusk vyloupaný...

6.8.2025 v 9:00 | Karma: 32,28 | Přečteno: 520x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O dírách černých a paměti prchající — Úsměvy a úšklebky CCLXXIV.

Mnémosyné je škodolibá mrcha, a čas prchá, prchá, prchá, prchá, prchá, prchá, prchá, prchá, prchá...

2.8.2025 v 9:00 | Karma: 34,17 | Přečteno: 538x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O nebinárních klozetech a zrcadle na duši — Úsměvy a úšklebky CCLXXIII.

Bohužel mentální eunuši to zhusta o sobě netuší. Nikoho totiž nenapadlo vymyslet patent na zrcadlo ne na ksicht, ale i na duši.

30.7.2025 v 9:00 | Karma: 35,66 | Přečteno: 657x | Diskuse | Společnost
Vladimír T. Gottwald VIP

  • Počet článků 524
  • Celková karma 37,17
  • Průměrná čtenost 2264x
 

  Cynický romantik
  a skeptický optimista.

Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.

