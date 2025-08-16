O pohádkovém čase předvolebním — Úsměvy a úšklebky CCLXXVIII.
Vladimír T. Gottwald
O třídění odpadu flopem i jinak (a trochu o palcích) — Úsměvy a úšklebky CCLXXVII.
Udal mě ňákej slídil, že odpad špatně třídím, neb trhám víčka z petek – tím pádem prej jsem zmetek, co sabotuje Green Deal.
Vladimír T. Gottwald
O umělé inteligenci a expertech s doktorátem — Úsměvy a úšklebky CCLXXVI.
Inteligence umělá, je nejspíš vcelku sečtělá, své verše však díkybohu dál smolím sám, dokud mohu, a radši to sám podělám.
Vladimír T. Gottwald
O strašidle a Bílé paní — Úsměvy a úšklebky CCLXXV.
Když v komnatě jsem Bílou paní v noci našel, trochu plaše mrkala na mne. – A já na ni jen čuměl jak lusk vyloupaný...
Vladimír T. Gottwald
O dírách černých a paměti prchající — Úsměvy a úšklebky CCLXXIV.
Mnémosyné je škodolibá mrcha, a čas prchá, prchá, prchá, prchá, prchá, prchá, prchá, prchá, prchá...
Vladimír T. Gottwald
O nebinárních klozetech a zrcadle na duši — Úsměvy a úšklebky CCLXXIII.
Bohužel mentální eunuši to zhusta o sobě netuší. Nikoho totiž nenapadlo vymyslet patent na zrcadlo ne na ksicht, ale i na duši.
Cynický romantik
a skeptický optimista.
Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.
