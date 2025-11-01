O plivníkovi a zvrhlé paní nadlesní — Úsměvy a úšklebky CCC.

Zvrhlá paní nadlesní měla tělo noblesní a myšlenky hříšné, neuměla říct ne – bývalo mi dobře s ní...
Autor: Vladimír T. Gottwald | sobota 1.11.2025 9:00 | karma článku: 0 | přečteno: 29x

Vladimír T. Gottwald VIP

  • Počet článků 547
  • Celková karma 37,38
  • Průměrná čtenost 2206x
 

  Cynický romantik
  a skeptický optimista.

Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.

