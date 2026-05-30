O parazitech a temném dunění — Úsměvy a úšklebky CCCLV.
Vladimír T. Gottwald
O hrdinství a majitelích pravdy — Úsměvy a úšklebky CCCLIV.
Číst si pravdy majitele v tisku bývá neveselé. – Žurnalisty v našich krajích múzy příliš nelíbají, a spíš kopou do zadele.
Vladimír T. Gottwald
O vůni šácholanů a o smíření — Úsměvy a úšklebky CCCLIII.
Až probudí se starý buk a zešeří se vprostřed luk, budou vonět šácholany, a mě žádný nezachrání, ani Bůh ani svatý Nepomuk! (reminilimerik nezvalovský)
Vladimír T. Gottwald
O pochmurnu a ezoteričnu — Úsměvy a úšklebky CCCLII.
Pochmurným krajem táhnou mraky, mordorným šerem pod oblaky zní kruté vytí vzteklých psů a bažinami od lesů nemrtví táhnou s vlkodlaky.
Vladimír T. Gottwald
O bezhlavosti a kudlankokracii — Úsměvy a úšklebky CCCLI.
Kdes nad zákruty Vltavy nevrlý rytíř bezhlavý mrzutě courá po hradě a věnuje se záhadě, proč brnění mu rezaví.
Vladimír T. Gottwald
O legendárním politikovi a svatém ve zdi — Úsměvy a úšklebky CCCL.
Po nebi jezdí strakatý hvězdy, stůj při mně upřímně i svatej Martine ve zdi!
Cynický romantik
a skeptický optimista.
Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.
