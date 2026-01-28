O optimismu — Úsměvy a úšklebky CCCXX.
Tak prý na nás jistá místa
zas nějaký podraz chystaj.
Na to jsem si však už zvyk –
jsem cynický romantik
a skeptický optimista.
Vladimír T. Gottwald
O nerozhodném utkání a vytrvalém hochu — Úsměvy a úšklebky CCCXIX.
Na mezi u božích muk masturbuje malej kluk a vůbec ho neděsí že kolem jde procesí – jemu je to tak ňák fuk.
Vladimír T. Gottwald
O odtančivší Kolombíně a extradentální pošetilosti — Úsměvy a úšklebky CCCXVIII.
Odtančila mi Kolombína. Někam, kde už se ani nevzpomíná, odtančila mi Kolombína, tak kéž je nám tam naše hlína měkká. Odtančila mi Kolombína někam. (triolet)
Vladimír T. Gottwald
O smiřování fanatiků a dobrém europánu — Úsměvy a úšklebky CCCXVII.
Okolo lesa pole lán, hoj jede dobrý europán, možná mi jede pro dotace, možná zavádět regulace... – A kupodivu nejásám. (reminilimerik erbenovský)
Vladimír T. Gottwald
O pyscích i pyscích — Úsměvy a úšklebky CCCXVI.
Příliš nemluv, to je risk! – Věz, že politický zisk spíše mívá, kdo jen kývá a poslušně drží pysk.
Vladimír T. Gottwald
O sklerotických měsíčcích a bílé nadílce — Úsměvy a úšklebky CCCXV.
Až teď, po svátcích pokoje, najednou nasněženo je. A takový fůry napadaly shůry, až malý lidi kaděj vestoje.
