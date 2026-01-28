O optimismu — Úsměvy a úšklebky CCCXX.

Objevil jsem v archivu svůj pět let starý obrázek. I usnesl jsem se, že se tady s Vámi o tu vykopávku podělím. – Nepřijdete však ani o tradiční limerik, jen dnes není tady v perexu, ale až na konci v blogu.

Tak prý na nás jistá místa
zas nějaký podraz chystaj.
Na to jsem si však už zvyk –
jsem cynický romantik
a skeptický optimista.

Autor: Vladimír T. Gottwald | středa 28.1.2026 9:00 | karma článku: 0 | přečteno: 14x

Další články autora

Vladimír T. Gottwald

O nerozhodném utkání a vytrvalém hochu — Úsměvy a úšklebky CCCXIX.

Na mezi u božích muk masturbuje malej kluk a vůbec ho neděsí že kolem jde procesí – jemu je to tak ňák fuk.

24.1.2026 v 9:00 | Karma: 30,00 | Přečteno: 486x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O odtančivší Kolombíně a extradentální pošetilosti — Úsměvy a úšklebky CCCXVIII.

Odtančila mi Kolombína. Někam, kde už se ani nevzpomíná, odtančila mi Kolombína, tak kéž je nám tam naše hlína měkká. Odtančila mi Kolombína někam. (triolet)

21.1.2026 v 9:00 | Karma: 32,64 | Přečteno: 516x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O smiřování fanatiků a dobrém europánu — Úsměvy a úšklebky CCCXVII.

Okolo lesa pole lán, hoj jede dobrý europán, možná mi jede pro dotace, možná zavádět regulace... – A kupodivu nejásám. (reminilimerik erbenovský)

17.1.2026 v 9:00 | Karma: 34,92 | Přečteno: 565x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O pyscích i pyscích — Úsměvy a úšklebky CCCXVI.

Příliš nemluv, to je risk! – Věz, že politický zisk spíše mívá, kdo jen kývá a poslušně drží pysk.

14.1.2026 v 9:00 | Karma: 36,09 | Přečteno: 742x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O sklerotických měsíčcích a bílé nadílce — Úsměvy a úšklebky CCCXV.

Až teď, po svátcích pokoje, najednou nasněženo je. A takový fůry napadaly shůry, až malý lidi kaděj vestoje.

10.1.2026 v 9:00 | Karma: 38,28 | Přečteno: 720x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku

Petr Adamec zemřel náhle.
21. ledna 2026  14:54,  aktualizováno  23. 1. 7:31

Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže...

Československé soupravy komunisté zavrhli. Lehké metro se na Kačerově testovalo před 55 lety

Dokončená jednotka R1 vystavená na dvoře smíchovského závodu.
26. ledna 2026  19:04

První vlaky pražského metra vyrobila československá ČKD na Smíchově. Po kolejích se poprvé vozy R1...

Vyfotil nejhezčí snímek pražského metra! Dami1992 své fotky tajně nechává po městě

Dami1992
27. ledna 2026  9:16

Když před časem deník Metro hledal nejhezčí snímek metra, zvítězil právě ten od autora...

Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze

Jídelna U Rozvařilů
25. ledna 2026  7:17

Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka...

Poslední šance vidět český kubismus na Kampě. Výstava končí už za pár dní

V Museu Kampa se poprvé v takto rozsáhlém měřítku představuje jeden z...
23. ledna 2026  12:43

Už jen do 1. února je k vidění unikátní sbírka českého kubismu v pražském Museu Kampa. To má v...

V městech Královéhradeckého kraje zdražilo teplo i voda. Rychnov je výjimkou

Elektrárna v Opatovicích nad Labem patří Danielovi Křetínskému.
28. ledna 2026  8:52,  aktualizováno  8:52

Obyvatelé někdejších okresních měst v Královéhradeckém kraji si letos připlatí za vodu i teplo....

V hradeckém kraji hrozí mrznoucí mrholení, na horách uježděný sníh

ilustrační snímek
28. ledna 2026  7:01,  aktualizováno  7:01

V Královéhradeckém kraji dnes hrozí mrznoucí mrholení. Řidiči by měli být opatrní. Na nesolených...

Průzkum: desítky tisíc českých domácností si o Vánocích pořídily domácího mazlíčka

28. ledna 2026  8:40

Silnice v Libereckém kraji jsou místy namrzlé, v horách je na nich sníh

ilustrační snímek
28. ledna 2026  6:56,  aktualizováno  6:56

S opatrností jsou dnes sjízdné silnice v Libereckém kraji. Mokré povrchy jsou místy namrzlé a v...

Advantage Consulting, s.r.o.
PEDIATR (110.-140.000Kč+BYT+BONUS)

Advantage Consulting, s.r.o.
Olomoucký kraj
nabízený plat: 110 000 - 140 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Vladimír T. Gottwald VIP

  • Počet článků 573
  • Celková karma 35,64
  • Průměrná čtenost 2139x
 

  Cynický romantik
  a skeptický optimista.

Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.

Seznam rubrik

Co právě poslouchám

Oblíbené blogy

Oblíbené stránky

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.