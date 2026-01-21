O odtančivší Kolombíně a extradentální pošetilosti — Úsměvy a úšklebky CCCXVIII.
Vladimír T. Gottwald
O smiřování fanatiků a dobrém europánu — Úsměvy a úšklebky CCCXVII.
Okolo lesa pole lán, hoj jede dobrý europán, možná mi jede pro dotace, možná zavádět regulace... – A kupodivu nejásám. (reminilimerik erbenovský)
Vladimír T. Gottwald
O pyscích i pyscích — Úsměvy a úšklebky CCCXVI.
Příliš nemluv, to je risk! – Věz, že politický zisk spíše mívá, kdo jen kývá a poslušně drží pysk.
Vladimír T. Gottwald
O sklerotických měsíčcích a bílé nadílce — Úsměvy a úšklebky CCCXV.
Až teď, po svátcích pokoje, najednou nasněženo je. A takový fůry napadaly shůry, až malý lidi kaděj vestoje.
Vladimír T. Gottwald
O metamorálním deliriu a masožroutském zelinářství — Úsměvy a úšklebky CCCXIV.
Okázale si ruce myjem, jak nepokradem, nezabijem, a Bůh se chechtá potají, kterak se masa opájí metamorálním deliriem.
Vladimír T. Gottwald
O přáních a šetřivosti — Úsměvy a úšklebky CCCXIII.
Mnohý skrblík už na to přišel, že na ledasčem ušetřit se může, a má to nadosah – a to, zač platí v novinách, zadarmo najde v klozetmíse.
- Počet článků 571
- Celková karma 35,54
- Průměrná čtenost 2144x
Cynický romantik
a skeptický optimista.
Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.
Seznam rubrik
- Čmáranice
- Slovem vázaným
- Slovem nevázaným
- Blogy synkretické ;o)
- Fotoblogy
- Pranostiky pro III. milenium
- Plky, kydy a nápady scestné
- Osobní
- Nezařazené