O odtančivší Kolombíně a extradentální pošetilosti — Úsměvy a úšklebky CCCXVIII.

Odtančila mi Kolombína. Někam, kde už se ani nevzpomíná, odtančila mi Kolombína, tak kéž je nám tam naše hlína měkká. Odtančila mi Kolombína někam. (triolet)
Autor: Vladimír T. Gottwald | středa 21.1.2026 9:00 | karma článku: 0 | přečteno: 45x

Vladimír T. Gottwald

O smiřování fanatiků a dobrém europánu — Úsměvy a úšklebky CCCXVII.

Okolo lesa pole lán, hoj jede dobrý europán, možná mi jede pro dotace, možná zavádět regulace... – A kupodivu nejásám. (reminilimerik erbenovský)

17.1.2026 v 9:00 | Karma: 30,34 | Přečteno: 449x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O pyscích i pyscích — Úsměvy a úšklebky CCCXVI.

Příliš nemluv, to je risk! – Věz, že politický zisk spíše mívá, kdo jen kývá a poslušně drží pysk.

14.1.2026 v 9:00 | Karma: 32,91 | Přečteno: 646x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O sklerotických měsíčcích a bílé nadílce — Úsměvy a úšklebky CCCXV.

Až teď, po svátcích pokoje, najednou nasněženo je. A takový fůry napadaly shůry, až malý lidi kaděj vestoje.

10.1.2026 v 9:00 | Karma: 36,33 | Přečteno: 649x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O metamorálním deliriu a masožroutském zelinářství — Úsměvy a úšklebky CCCXIV.

Okázale si ruce myjem, jak nepokradem, nezabijem, a Bůh se chechtá potají, kterak se masa opájí metamorálním deliriem.

7.1.2026 v 9:00 | Karma: 35,50 | Přečteno: 581x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O přáních a šetřivosti — Úsměvy a úšklebky CCCXIII.

Mnohý skrblík už na to přišel, že na ledasčem ušetřit se může, a má to nadosah – a to, zač platí v novinách, zadarmo najde v klozetmíse.

3.1.2026 v 9:00 | Karma: 36,46 | Přečteno: 598x | Diskuse | Společnost
Vladimír T. Gottwald VIP

  • Počet článků 571
  • Celková karma 35,54
  • Průměrná čtenost 2144x
 

  Cynický romantik
  a skeptický optimista.

Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.

