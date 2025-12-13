O odhaleném tajemství a o adventu i chanuce — Úsměvy a úšklebky CCCXII.

Když advent potkal chanuku, vydám pár zvučných pazvuků: „Šabat šalom dudlajdá!“ a svátečně vypajdám popadnout radost za ruku.
Autor: Vladimír T. Gottwald | sobota 13.12.2025 9:00

Vladimír T. Gottwald

  Počet článků 559
  Celková karma 34,78
  Průměrná čtenost 2176x
 

  Cynický romantik
  a skeptický optimista.

Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.

