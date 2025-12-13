O odhaleném tajemství a o adventu i chanuce — Úsměvy a úšklebky CCCXII.
Vladimír T. Gottwald
O brutální žábě a bruntální Nikitě — Úsměvy a úšklebky CCCXI.
Pokud je flinta nabitá, neházej flintu do žita, najmě jsi-li v slezských krajích – neboť tam ji může najít krutá bruntální Nikita.
Vladimír T. Gottwald
Nebojte se čertů, ledaže... — Úsměvy a úšklebky CCCX.
„Nebojte se čertů,“ tvrdí sbor expertů ve svém spisku v denním tisku, „ledaže by byli z Agrofertu.“
Vladimír T. Gottwald
O hladu na Broadwayi a pečených holubech — Úsměvy a úšklebky CCCIX.
Když u ohniště pod strání bard teskně zapěl před spaním, jak hladov chodí po Broadwayi, tak divil se, že se mu smějí, když přitom krkal z přežrání.
Vladimír T. Gottwald
O jednotné a nerozdělené společnosti — Úsměvy a úšklebky CCCVIII.
Až rozhodnou ve Strakovce, že si nikdo nesmí, co chce, myslet, říkat ani psát, možná začnou akorát místo lidí chovat ovce.
Vladimír T. Gottwald
O dezolátech, lepšoidech a marných touhách — Úsměvy a úšklebky CCCVII.
Jednou bych nejčernější z tuh moh sepsat seznam marných tuh. Pak bych smekl, zaklap dekl, vytuhl, a už zůstal tuh.
Další články autora
- Počet článků 559
- Celková karma 34,78
- Průměrná čtenost 2176x
Cynický romantik
a skeptický optimista.
Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.
