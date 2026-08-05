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O nevinném děvčeti a vzdělanosti — Úsměvy a úšklebky CCCLXXIV.

Jedno dobré děvče, tuším z Volyně, v sedmnácti ještě bylo nevinné. A když se jej ptaly kamarádky, zdali ji to trochu neštve, řeklo: „Aby né!“
Autor: Vladimír T. Gottwald | středa 5.8.2026 9:00 | karma článku: 10,06 | přečteno: 82x

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Vladimír T. Gottwald

O fuseklích a cudné krásce — Úsměvy a úšklebky CCCLXXIII.

Má cudná krásko, řekl bych rád, jak jsi krásná v očích mých, dívenko křehounká a lepá, až moje srdce teskně tepá, tak napsal jsem ti akrostich.

1.8.2026 v 9:00 | Karma: 33,39 | Přečteno: 1288x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O ustupování a o škodolibé mrše — Úsměvy a úšklebky CCCLXXII.

Mnémosyné je škodolibá mrcha a čas prchá, prchá, prchá...

29.7.2026 v 9:00 | Karma: 38,74 | Přečteno: 1505x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O kariéře a politické souvrati — Úsměvy a úšklebky CCCLXXI.

Na politické souvrati perou se drsně magnáti, manažeři a lobbisté. Ač vítězství je nejisté, jisté je, kdo to zaplatí.

25.7.2026 v 9:00 | Karma: 39,61 | Přečteno: 1575x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O identitě a věnečku na hlavě — Úsměvy a úšklebky CCCLXX.

Na hlavě nosím pletený věneček z luční květeny – je to věnec very special, uvil mi jej Cyril Höschl pro potěšení.

22.7.2026 v 9:00 | Karma: 40,72 | Přečteno: 1383x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O kapání na karbid a o bludu — Úsměvy a úšklebky CCCLXIX.

Možná už bych si měl nalepit na hlavu nálepku „Neklopit!“ – zabývám se lecčím, na lecco se léčím a zhusta kape mi na karbid.

18.7.2026 v 9:00 | Karma: 36,50 | Přečteno: 1550x | Diskuse | Společnost
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  Cynický romantik
  a skeptický optimista.

Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.

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