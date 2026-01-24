O nerozhodném utkání a vytrvalém hochu — Úsměvy a úšklebky CCCXIX.
Vladimír T. Gottwald
O odtančivší Kolombíně a extradentální pošetilosti — Úsměvy a úšklebky CCCXVIII.
Odtančila mi Kolombína. Někam, kde už se ani nevzpomíná, odtančila mi Kolombína, tak kéž je nám tam naše hlína měkká. Odtančila mi Kolombína někam. (triolet)
Vladimír T. Gottwald
O smiřování fanatiků a dobrém europánu — Úsměvy a úšklebky CCCXVII.
Okolo lesa pole lán, hoj jede dobrý europán, možná mi jede pro dotace, možná zavádět regulace... – A kupodivu nejásám. (reminilimerik erbenovský)
Vladimír T. Gottwald
O pyscích i pyscích — Úsměvy a úšklebky CCCXVI.
Příliš nemluv, to je risk! – Věz, že politický zisk spíše mívá, kdo jen kývá a poslušně drží pysk.
Vladimír T. Gottwald
O sklerotických měsíčcích a bílé nadílce — Úsměvy a úšklebky CCCXV.
Až teď, po svátcích pokoje, najednou nasněženo je. A takový fůry napadaly shůry, až malý lidi kaděj vestoje.
Vladimír T. Gottwald
O metamorálním deliriu a masožroutském zelinářství — Úsměvy a úšklebky CCCXIV.
Okázale si ruce myjem, jak nepokradem, nezabijem, a Bůh se chechtá potají, kterak se masa opájí metamorálním deliriem.
|Další články autora
Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku
Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže...
Česká klasika se vrací do hry. U Rozvařilů znovu otevřeli v Bílé labuti
Cinkající příbory dávají znát, že je čas oběda. Jsme v 5. patře obchodního domu Bílá labuť. Jídelna...
Zůstaly uvězněné pod vodou, přesto dál vozí cestující. Víte, jak poznat utopené soupravy metra?
Při srpnových povodních roku 2002 vtrhla velká voda i do metra a na dlouhé měsíce jej vyřadila z...
Poslední šance vidět český kubismus na Kampě. Výstava končí už za pár dní
Už jen do 1. února je k vidění unikátní sbírka českého kubismu v pražském Museu Kampa. To má v...
Počasí v Česku: Do čtvrtka slunečno a mráz. Vrátí se v lednu ještě sníh?
V Česku bude až do čtvrtka převládat slunečné počasí. Noci však zůstanou mrazivé a denní teploty se...
Další ostraha i školení. Radnice po střelbě v Chřibské posilují bezpečnost úřadů
Po pondělním útoku ozbrojeného muže v obecním úřadu v Chřibské, který zastřelil jednoho...
Turisté a běžkaři překonávají Krušné hory při 57. ročníku zimního přechodu
Osm desítek milovníků turistiky vyrazilo tento víkend pod hlavičkou Klubu českých turistů (KČT) na...
Na jihomoravských silnicích stále hrozí ledovka, ale situace je klidná
Na jihomoravských silnicích stále hrozí ledovka, někde padá mrznoucí mrholení. Silnice jsou však s...
Spolujezdec z dodávky, jež v pátek na D1 narazila do kamionu, v nemocnici zemřel
Spolujezdec z dodávky, která v pátek narazila na dálnici D1 u Brna na 187. kilometru ve směru na...
- Počet článků 572
- Celková karma 34,70
- Průměrná čtenost 2142x
Cynický romantik
a skeptický optimista.
Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.
Seznam rubrik
- Čmáranice
- Slovem vázaným
- Slovem nevázaným
- Blogy synkretické ;o)
- Fotoblogy
- Pranostiky pro III. milenium
- Plky, kydy a nápady scestné
- Osobní
- Nezařazené