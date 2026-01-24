O nerozhodném utkání a vytrvalém hochu — Úsměvy a úšklebky CCCXIX.

Na mezi u božích muk masturbuje malej kluk a vůbec ho neděsí že kolem jde procesí – jemu je to tak ňák fuk.
Autor: Vladimír T. Gottwald | sobota 24.1.2026 9:00 | karma článku: 15,48 | přečteno: 161x

