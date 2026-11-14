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O nenaplněné tužbě a o jedné late-night show — Úsměvy a úšklebky CDIII.

Vladimír T. Gottwald VIP
Toužil jsem kdysi po Markýtce, leč zhrzen odešel jsem zpít se; kořalky matlal dohromady, problil se Riegrovými sady, a pak se probral na záchytce.
Autor: Vladimír T. Gottwald | sobota 14.11.2026 9:00 | karma článku: 14,82 | přečteno: 271x
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Vladimír T. Gottwald VIP

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  Cynický romantik
  a skeptický optimista.

Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.

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