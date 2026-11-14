O nenaplněné tužbě a o jedné late-night show — Úsměvy a úšklebky CDIII.
Vladimír T. Gottwald
O vyznání půvabně vyvinuté dámě a o trofejích — Úsměvy a úšklebky CDII.
Dívám se ti na ně hypnotizovaně a neskromně podvědomě zaobluji dlaně.
Vladimír T. Gottwald
O prognostické mouše a ftácich depresácích — Úsměvy a úšklebky CDI.
Mozkovna zarůstá mi plísní, depresí hejno se v ní tísní, nenechaj myslet ani spát... Už z toho blbnu na kvadrát! – Tak jen se z toho nepotřísnit!
Vladimír T. Gottwald
O kozách, spolehlivosti volebních prognóz a o vlkovi — Úsměvy a úšklebky CD.
Nasázel jsem zelí před Květnou nedělí. Když hlávky dozrály, kozy se nažraly a vlk se veselí.
Vladimír T. Gottwald
O fatální historické roličce mainstreamových médií — Úsměvy a úšklebky CCCXCIX.
Milovaný mainstreame, my bez tebe nevíme, jak si vede hrouda rodná, která pravda je ta vhodná ani co si myslíme.
Vladimír T. Gottwald
O blýskání, skalinách, juchání, dojímání a intronizaci — Úsměvy a úšklebky CCCXCVIII.
Juchá rodná víska, nad Tatrou sa blýska, bory šumí po skalinách... – Už se však moc nedojímám, jsemť skeptický optimista.
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Cynický romantik
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Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.
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