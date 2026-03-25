O nejlepším příteli a o řesti — Úsměvy a úšklebky CCCXXXVI.

Blíží-li se svátky přesnic, obtížno je zůstat řestným – když s jarem pod tričky vypučí čudlíčky, i trenky jsou nám dost těsný.
Autor: Vladimír T. Gottwald | středa 25.3.2026 9:00 | karma článku: 0 | přečteno: 33x

Další články autora

Vladimír T. Gottwald

O dezolátovi, bledulích a tlačence — Úsměvy a úšklebky CCCXXXV.

Dáma, jež přišla se přitulit, dostala ode mne bleduli a petrklíč a sněženku. – A jako zákusek tlačenku s octem a chlebem a cibulí.

21.3.2026 v 9:00 | Karma: 32,18 | Přečteno: 496x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O sasankách a samohaně — Úsměvy a úšklebky CCCXXXIV.

Když sasanky se vyrojily, vkleče, s úsměvem pošetilým, zjišťuju, že jsem ještě živ – dík, Pane, žes byl milostiv, a snad budeš i za rok (jsi-li)!

18.3.2026 v 9:00 | Karma: 34,51 | Přečteno: 627x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O Jasáncích a nechráněném styku — Úsměvy a úšklebky CCCXXXIII.

Je to jak infekce, a ať chceš či nechceš, Jasánkové všech zemí dál nás krmí frázemi. – Satirik se chechce.

14.3.2026 v 9:00 | Karma: 38,95 | Přečteno: 830x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O svobodě a vysílání televizním — Úsměvy a úšklebky CCCXXXII.

Kdysi jistí vyvrhelé natáčeli Tele Tele. Dnes už je svět zcela jiný, za takové prasečiny hnali by je do pryč.

11.3.2026 v 9:00 | Karma: 38,61 | Přečteno: 735x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O rychlosti a stesku — Úsměvy a úšklebky CCCXXXI.

Břečtivo je mi světě a každej křížek na hřbetě tíží jak pytel s uhlím, záda mám chladem ztuhlý a vyju steskem po létě...

7.3.2026 v 9:00 | Karma: 39,18 | Přečteno: 740x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Is vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Vladimír T. Gottwald VIP

  • Počet článků 589
  • Celková karma 37,80
  • Průměrná čtenost 2104x
 

  Cynický romantik
  a skeptický optimista.

Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.

Seznam rubrik

Co právě poslouchám

Oblíbené blogy

Oblíbené stránky

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.