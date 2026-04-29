O necudné stařence a o závislosti — Úsměvy a úšklebky CCCXLVI.
Vladimír T. Gottwald
O nepodstatnosti a taškařicích — Úsměvy a úšklebky CCCXLV.
Co kdysi se nám jevilo podstatným, možná nebylo – a dnes už není důležité, vyschly-li sklenky nedopité nebo se víno vypilo.
Vladimír T. Gottwald
O úspěších lokálních i globálních — Úsměvy a úšklebky CCCXLIV.
Obkvet mi jarem barák a můžete mě kárat, že právě nic víc neřeším, když rok co rok jsem šťastnější, že dožil jsem zas jara.
Vladimír T. Gottwald
O zlobě, hrobech a tchyních — Úsměvy a úšklebky CCCXLIII.
Zas už tu máme dobu, kdy zloba stíhá zlobu, zas znějí hlásné trouby a politické zombie zas vylézají z hrobů.
Vladimír T. Gottwald
O prozíravosti a juchání — Úsměvy a úšklebky CCCXLII.
Nežli tu všem dojde, o co jde, dřív pojdem. – Tak jucháme do dálky v doprovodu kutálky Ode an die Freude.
Vladimír T. Gottwald
O magorech i magoristech — Úsměvy a úšklebky CCCXLI.
Život není jednotvárný, rozličné nám dává rány a průsšvihy přinese. – Tak teď zimní deprese střídají deprese jarní.
Cynický romantik
a skeptický optimista.
Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.
