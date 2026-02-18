O namlácené hubě a marném hledání — Úsměvy a úšklebky CCCXXVI.

Milionkrát jsem narazil a namlátil si hubu. Dej mi však, Pane, trochu sil, a zas do toho pudu.

Omlouvám se za zradu všem příznivcům, kteří na mém blogu hrávají nesoutěžní hru Najdi na obrázku šneka! A místopřísežně slibuji, že na blogu příštím, tedy už v sobotu, se vynasnažím toto své opominutí napravit.

Autor: Vladimír T. Gottwald | středa 18.2.2026 9:00 | karma článku: 0 | přečteno: 47x

Vladimír T. Gottwald

O předjaří a otevřených vstupech — Úsměvy a úšklebky CCCXXV.

V předjaří prý v našich krajích dědci zhusta umírají. Kéž i letos podaří se mi přežít předjaří! – Zbytek si snad řeknem v máji.

14.2.2026 v 9:00 | Karma: 30,60 | Přečteno: 469x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O Vítězném únoru a létajícím trusu — Úsměvy a úšklebky CCCXXIV.

Z tribuny krafal fanatik a rynkem zněl hýkavý ryk! A potom, byv už dokrafav, vzrušil se, jak mu jásal dav, až do trenek si z toho střík.

11.2.2026 v 9:00 | Karma: 32,46 | Přečteno: 567x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O bezuhlíkovosti a přání Veronice— Úsměvy a úšklebky CCCXXIII.

Dnes musíme naladit se, neb, radostně jásajíce, budem přát napořád vše nejlepší Veronice!

7.2.2026 v 9:00 | Karma: 35,28 | Přečteno: 609x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O informačních preferencích a hrůzném snu — Úsměvy a úšklebky CCCXXII.

Leckterým politikům našim přál bych, aby je v noci strašil – nejlépe tak před svítáním – hrůzný sen o fackování, kdyby vstal z mrtvých Alois Rašín.

4.2.2026 v 9:00 | Karma: 37,26 | Přečteno: 713x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O pohoršování a řádícím sajrajtu — Úsměvy a úšklebky CCCXXI.

Mračna mrazivá se šinou, bílej sajrajt nad krajinou řádí mimořádně. Ve sklenici na dně rosnička se klepe zimou.

31.1.2026 v 9:00 | Karma: 37,63 | Přečteno: 663x | Diskuse | Společnost
Vladimír T. Gottwald VIP

  • Počet článků 579
  • Celková karma 36,24
  • Průměrná čtenost 2124x
 

  Cynický romantik
  a skeptický optimista.

Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.

