O namlácené hubě a marném hledání — Úsměvy a úšklebky CCCXXVI.
Omlouvám se za zradu všem příznivcům, kteří na mém blogu hrávají nesoutěžní hru Najdi na obrázku šneka! A místopřísežně slibuji, že na blogu příštím, tedy už v sobotu, se vynasnažím toto své opominutí napravit.
Vladimír T. Gottwald
O předjaří a otevřených vstupech — Úsměvy a úšklebky CCCXXV.
V předjaří prý v našich krajích dědci zhusta umírají. Kéž i letos podaří se mi přežít předjaří! – Zbytek si snad řeknem v máji.
Vladimír T. Gottwald
O Vítězném únoru a létajícím trusu — Úsměvy a úšklebky CCCXXIV.
Z tribuny krafal fanatik a rynkem zněl hýkavý ryk! A potom, byv už dokrafav, vzrušil se, jak mu jásal dav, až do trenek si z toho střík.
Vladimír T. Gottwald
O bezuhlíkovosti a přání Veronice— Úsměvy a úšklebky CCCXXIII.
Dnes musíme naladit se, neb, radostně jásajíce, budem přát napořád vše nejlepší Veronice!
Vladimír T. Gottwald
O informačních preferencích a hrůzném snu — Úsměvy a úšklebky CCCXXII.
Leckterým politikům našim přál bych, aby je v noci strašil – nejlépe tak před svítáním – hrůzný sen o fackování, kdyby vstal z mrtvých Alois Rašín.
Vladimír T. Gottwald
O pohoršování a řádícím sajrajtu — Úsměvy a úšklebky CCCXXI.
Mračna mrazivá se šinou, bílej sajrajt nad krajinou řádí mimořádně. Ve sklenici na dně rosnička se klepe zimou.
|Další články autora
Snowboarding na ZOH 2026: české medaile a výsledky
To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V...
Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě
Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu. Největší sportovní svátek roku potrvá až do 22....
Češi na ZOH 2026: Máme přehledný harmonogram Her v Miláně a Cortině
Největší sportovní svátek roku je v plném proudu. Olympijské hry v Miláně a Cortině přináší desítky...
Král chlebíčků z Příkopů. Před 165 lety se narodil Josef Lippert. Kam do lahůdek vyrazit dnes?
Nejen Praha si dnes připomíná výročí narození muže, který změnil způsob, jakým se ve městě jedlo...
ZOH 2026: Mohou Češi zaútočit na další medaile? Šanci má Jílek i biatlonisté
Česká výprava má na Zimních olympijských hrách 2026 zatím čtyři medaile, ale poslední týden her...
Místo dalších center radši mobilní kontejnery. Pavel probírá problém drog v Praze
Český prezident Petr Pavel dnes pokračuje ve své dvoudenní návštěvě metropole. Jako první se...
Bezcitný otčím surově utýral tříletého chlapečka, od soudu dostal 18 let
Krajský soud v Ostravě poslal na 18 let do vězení Tomáše Siváka za vraždu tříletého chlapečka. Jako...
Dokončení D3 krok za krokem. Máme čtvrté územní rozhodnutí z pěti, chválí si ŘSD
Kdy už konečně bude hotová celá dálnice D3, ptají se řidiči, když krokem projíždějí kolem Benešova,...
V Karviné na jaře začnou budovat nové univerzitní zázemí
Stavba Centra podnikání, profesních a mezinárodních studií (CEPIS) začne v Karviné v dubnu. Nové...
- Počet článků 579
- Celková karma 36,24
- Průměrná čtenost 2124x
Cynický romantik
a skeptický optimista.
Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.
Seznam rubrik
- Čmáranice
- Slovem vázaným
- Slovem nevázaným
- Blogy synkretické ;o)
- Fotoblogy
- Pranostiky pro III. milenium
- Plky, kydy a nápady scestné
- Osobní
- Nezařazené