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O modlitbičce a o dotazu — Úsměvy a úšklebky CCCLXIV.

Než otočím poslední stránku, ještě si špitnu do červánků o dárek, trochu pošetilý: pošli mi, Pane, trošku síly a trpělivou nymfomanku!
Autor: Vladimír T. Gottwald | středa 1.7.2026 9:00 | karma článku: 10,31 | přečteno: 78x

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Vladimír T. Gottwald

O flétně v žitě a děsu v redakci — Úsměvy a úšklebky CCCLXIII.

Nestmívá se a nesvítá, zahoďte flétnu do žita vedle pěšinky k bezúčelnu, kudy sem táhne od Hamelnu pištící stádní elita.

27.6.2026 v 9:00 | Karma: 35,43 | Přečteno: 810x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O zlém ptáku a dobré radě — Úsměvy a úšklebky CCCLXII.

V hlavě mi klofe hnusnej fták, co jmenuje se Depresák, pomalu trpím, rychle chátrám – za dveřmi místo psychiatra zákeřně číhá funebrák.

24.6.2026 v 9:00 | Karma: 36,47 | Přečteno: 926x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O byrokracii a průjmu — Úsměvy a úšklebky CCCLXI.

Odvody, daně, přirážky, další a další vyhlášky, nařízení a zákony... – Byrokrati jsou na koni, zatímco my jsme na prášky.

20.6.2026 v 9:00 | Karma: 36,34 | Přečteno: 1207x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O kopání do pumlíče a o ujích — Úsměvy a úšklebky CCCLX.

Na kdekterém serveru už milión trenérů zase fotbal komentuje! – Muset číst všechny ty uje, snad se smíchy pokadím...

17.6.2026 v 9:00 | Karma: 33,84 | Přečteno: 1240x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

Proč mír na světě asi nenastane — Úsměvy a úšklebky CCCLIX.

S úspěchem menším či větším zhusta se zabývám lecčím – obvykle nikoli váhavě, vrhámť se do toho po hlavě. Leckdy si pak hlavu léčím.

13.6.2026 v 9:00 | Karma: 32,43 | Přečteno: 1441x | Diskuse | Společnost
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Vladimír T. Gottwald VIP

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  • Celková karma 36,09
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  Cynický romantik
  a skeptický optimista.

Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.

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