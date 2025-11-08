O míronoších a heteronomním zblbnutí — Úsměvy a úšklebky CCCII.
Vladimír T. Gottwald
O sousedech a moralistních kýčích — Úsměvy a úšklebky CCCI.
Pokud mne se týče, moralistní kýče račte si strčiti, vážení, do řiti, případně do jinam! [limerik s rýmovou pointou cudně utajenou]
Vladimír T. Gottwald
O plivníkovi a zvrhlé paní nadlesní — Úsměvy a úšklebky CCC.
Zvrhlá paní nadlesní měla tělo noblesní a myšlenky hříšné, neuměla říct ne – bývalo mi dobře s ní...
Vladimír T. Gottwald
O údolí snů a hmyzích náturách — Úsměvy a úšklebky CCXCIX.
Svým údolím snů náměsíčně bloumávám a sny hrdopyšné mi pod nohama už jen křupou, když hledám dům se střechou žlutou a splav a stráň a plané višně...
Vladimír T. Gottwald
O hloupé kobře a paradoxech doby — Úsměvy a úšklebky CCXCVIII.
Uštkla hloupá kobra pachatele dobra, a teď v křečích slzy roní, jaký že to vzalo pro ni nečekaný obrat.
Vladimír T. Gottwald
O drzém králíkovi a bloudění v sobě — Úsměvy a úšklebky CCXCVII.
Bloumám v sobě a začínám tam bloudit, laji hodinám, kdy pozbyl jsem se málem, jsa bludný jako kámen anebo jako ledvina.
Cynický romantik
a skeptický optimista.
Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.
