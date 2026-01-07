O metamorálním deliriu a masožroutském zelinářství — Úsměvy a úšklebky CCCXIV.

Okázale si ruce myjem, jak nepokradem, nezabijem, a Bůh se chechtá potají, kterak se masa opájí metamorálním deliriem.
Autor: Vladimír T. Gottwald | středa 7.1.2026 9:00 | karma článku: 11,81 | přečteno: 102x

Další články autora

Vladimír T. Gottwald

O přáních a šetřivosti — Úsměvy a úšklebky CCCXIII.

Mnohý skrblík už na to přišel, že na ledasčem ušetřit se může, a má to nadosah – a to, zač platí v novinách, zadarmo najde v klozetmíse.

3.1.2026 v 9:00 | Karma: 28,79 | Přečteno: 432x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

Směle a radostně do roku 2026! — Úsměvy a úšklebky CCCXII.

O Silvestru táhnem zpít se, bohapustě chlemtajíce, zmatlati se dokonale... – Vrátíme se na Tři krále, popřípadě na Hromnice.

31.12.2025 v 9:00 | Karma: 30,49 | Přečteno: 444x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

František Zborník (In honorem amici!) — Úsměvy a úšklebky CCCXI.

Báječnému kamarádovi a kolegovi komediantovi Františku Zborníkovi by právě dneska bylo rovných pětasedmdesát. Namísto kostrbatých veršíků svých tu proto tentokrát ocituji sloku jednoho z jeho songů:

27.12.2025 v 9:00 | Karma: 34,01 | Přečteno: 633x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O listovním tajemství a nákupech ve slevě — Úsměvy a úšklebky CCCX.

„Místo žebra jsem kus ruky dát měl – možná obě dvě,“ dumal Adam o Evě, „takhle byla ve slevě, ale taky bez záruky:“

24.12.2025 v 9:00 | Karma: 35,38 | Přečteno: 735x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O erotice a flatulenci — Úsměvy a úšklebky CCCIX.

Měl bych dopřát, tuším, uchošťoura uším – myslel jsem, že vzdychla tence, byla to však flatulence, teď se trochu dusím.

20.12.2025 v 9:00 | Karma: 36,33 | Přečteno: 701x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Pražští chodci. Vystrkují na okolí zadky, křičí, přenášejí svůj skromný majetek

Nejznámější pražští chodci. Klasická silueta na cyklostezkách. Je to holčička s...
4. ledna 2026,  aktualizováno  5. 1. 10:12

Není to vždycky společensky přijatelné, ale některé lidi, které na cestách po Praze potkám, za...

Prahu v roce 2026 čekají velké dopravní změny: uzavírky metra, nové tratě i opravy silnic

Oprava silnice v Praze
31. prosince 2025  19:26

Rok 2026 přinese Pražanům výrazné změny v dopravě. Čekají je uzavírky stanic metra, rozsáhlé opravy...

MAPA: Zákaz pyrotechniky udělal z Prahy červenou zónu. Během Silvestra si dejte pozor

Oslavy příchodu roku 2026 budou mít v Praze omezení pro pyrotechniku podobná...
30. prosince 2025  16:53

Omezení pyrotechniky platí zejména v historickém a širším centru a dále v parcích, lesoparcích, v...

Seriálová událost dekády je tu, Stranger Things nabídne dvouhodinové finále. Tím to ale nekončí

Z páté série seriálu Stranger Things (2025)
31. prosince 2025  6:06

Už jen několik hodin dělí fanoušky od okamžiku, kdy se definitivně zavřou brány do městečka...

Co čeká Prahu v roce 2026? Nový most, změny MHD, sportovní šampionát i konec koloběžek

Stanice metra Flora se připravuje na rekonstrukci.
30. prosince 2025  20:26

Prahu čeká rok plný změn. Otevře se Dvorecký most, zavře se metro Flora, vrátí se Českomoravská a...

Policie pátrá po mladé ženě z Blanenska. Působí zmateně a neumí si říct o pomoc

Policisté pátrají po osmnáctileté Kristýně Svobodové z Blanenska, která se...
7. ledna 2026  10:22,  aktualizováno  10:22

V potížích se podle policistů může nacházet osmnáctiletá žena z Blanenska, která se v úterý...

Velká proměna centra Plzně, na náměstí se zklidní provoz a vysázejí stromy

Návrh na úpravu náměstí Republiky z brněnského architektonického a...
7. ledna 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

Pro historické centrum Plzně to bude velká změna. Letos odstartuje částečná rekonstrukce náměstí...

Zhulená, ale šťastná. Jak souvisí užívání konopí s partnerskou spokojeností?

Policie zadržela gang pěstující a vyvážející marihuanu (23. října 2023)
7. ledna 2026

Spokojenost žen v partnerských vztazích není jen otázkou sexu a chování partnera, ale odráží také...

Cenná kaple v Krupce prošla celkovou opravou

Barokní kaple Božího hrobu, která je součástí křížové cesty a nachází se pod...
7. ledna 2026  9:58

Barokní kaple Božího hrobu, která je součástí křížové cesty a nachází se pod sousoším Kalvárie v...

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Vladimír T. Gottwald VIP

  • Počet článků 567
  • Celková karma 34,23
  • Průměrná čtenost 2154x
 

  Cynický romantik
  a skeptický optimista.

Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.

Seznam rubrik

Co právě poslouchám

Oblíbené blogy

Oblíbené stránky

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.