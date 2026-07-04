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O mentálním second handu a dani— Úsměvy a úšklebky CCCLXV.

Jen se svalil o víkendu s flaškou piva na válendu, už na síti sociální psal komentář rychlopalný z mentálního second handu. [z Podluží]
Autor: Vladimír T. Gottwald | sobota 4.7.2026 9:00 | karma článku: 11,33 | přečteno: 140x

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Vladimír T. Gottwald

O modlitbičce a o dotazu — Úsměvy a úšklebky CCCLXIV.

Než otočím poslední stránku, ještě si špitnu do červánků o dárek, trochu pošetilý: pošli mi, Pane, trošku síly a trpělivou nymfomanku!

1.7.2026 v 9:00 | Karma: 33,40 | Přečteno: 972x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O flétně v žitě a děsu v redakci — Úsměvy a úšklebky CCCLXIII.

Nestmívá se a nesvítá, zahoďte flétnu do žita vedle pěšinky k bezúčelnu, kudy sem táhne od Hamelnu pištící stádní elita.

27.6.2026 v 9:00 | Karma: 38,43 | Přečteno: 1059x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O zlém ptáku a dobré radě — Úsměvy a úšklebky CCCLXII.

V hlavě mi klofe hnusnej fták, co jmenuje se Depresák, pomalu trpím, rychle chátrám – za dveřmi místo psychiatra zákeřně číhá funebrák.

24.6.2026 v 9:00 | Karma: 38,85 | Přečteno: 1044x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O byrokracii a průjmu — Úsměvy a úšklebky CCCLXI.

Odvody, daně, přirážky, další a další vyhlášky, nařízení a zákony... – Byrokrati jsou na koni, zatímco my jsme na prášky.

20.6.2026 v 9:00 | Karma: 36,47 | Přečteno: 1227x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O kopání do pumlíče a o ujích — Úsměvy a úšklebky CCCLX.

Na kdekterém serveru už milión trenérů zase fotbal komentuje! – Muset číst všechny ty uje, snad se smíchy pokadím...

17.6.2026 v 9:00 | Karma: 33,90 | Přečteno: 1249x | Diskuse | Společnost
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  Cynický romantik
  a skeptický optimista.

Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.

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