O máku, lilii a úkolech medicíny — Úsměvy a úšklebky CCCXLIX.
Vladimír T. Gottwald
O kramflíčcích a rabínově radě — Úsměvy a úšklebky CCCXLVIII.
Zjara zabystří i slepí, když dlažbou zpod hýždí lepých kramflíčky necudně klapou. – Staříci po vzduchu lapou a svět je zas velkolepý.
Vladimír T. Gottwald
O prognostikovi a o šestistovce — Úsměvy a úšklebky CCCXLVII.
Už zas mlátím do kláves, až mám v prstech křeč a třes – při mně, Bože psavců, stůj, ať stihnu včas tenhle svůj šestistý blog na IDNES!
Vladimír T. Gottwald
O necudné stařence a o závislosti — Úsměvy a úšklebky CCCXLVI.
Necudné stařence od Unhoště z úst hustě létaly nemravnostě – když v násadě z lísky pocítila třísky, nasednouc na koště, klela sprostě.
Vladimír T. Gottwald
O nepodstatnosti a taškařicích — Úsměvy a úšklebky CCCXLV.
Co kdysi se nám jevilo podstatným, možná nebylo – a dnes už není důležité, vyschly-li sklenky nedopité nebo se víno vypilo.
Vladimír T. Gottwald
O úspěších lokálních i globálních — Úsměvy a úšklebky CCCXLIV.
Obkvet mi jarem barák a můžete mě kárat, že právě nic víc neřeším, když rok co rok jsem šťastnější, že dožil jsem zas jara.
Cynický romantik
a skeptický optimista.
Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.
