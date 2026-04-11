O magorech i magoristech — Úsměvy a úšklebky CCCXLI.
O službách a begoniích — Úsměvy a úšklebky CCCXL.
Hulvátství, vztek, hysterie... – internet zas zlobou žije. Bohudík či želbohu u toho být nemohu; dneska sázím begonie.
O satiře a dobách svízelných — Úsměvy a úšklebky CCCXXXIX.
Nedokvašen a nedohněten, neviditelný v mimosvětě bezrozměrném a bezčasém, jsa hluchý, tápu za hlasem jara, přivolávaje květen.
O kontroverzní gratulaci a zvrhlém princi — Úsměvy a úšklebky CCCXXXVIII.
Ač měl zprvu v ruce botu, vsadil pak princ na jistotu; namísto hledání Popelky odešel obcovat modelky. – A botu zahodil k plotu.
O šmajdání pod jabloní a o DPH — Úsměvy a úšklebky CCCXXXVII.
Šmajdám tu jarem pod jabloní, hnáty mě bolí a vzduch voní, bůhvíkam dojdu dříve než pojdu – mapu jsem zahodil už vloni.
O nejlepším příteli a o řesti — Úsměvy a úšklebky CCCXXXVI.
Blíží-li se svátky přesnic, obtížno je zůstat řestným – když s jarem pod tričky vypučí čudlíčky, i trenky jsou nám dost těsný.
Cynický romantik
a skeptický optimista.
Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.
