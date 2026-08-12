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O lúzrech, vetšení a kravatě — Úsměvy a úšklebky CCCLXXVI.

S tělem už pradávno ne svěžím již neběžím, častěji ležím, však požíraje zeleninu, možná ještě hned nezahynu, neb dodržuji prdný režim!
Autor: Vladimír T. Gottwald | středa 12.8.2026 9:00 | karma článku: 16,11 | přečteno: 127x

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Vladimír T. Gottwald

O pravdě, lásce a bramborách — Úsměvy a úšklebky CCCLXXV.

Pravdu a lásku virgulí hledám a mám strach, najdu-li, když stejně jako minule ani se nehne virgule. – Kéž jsme se jenom minuli!

8.8.2026 v 9:00 | Karma: 37,37 | Přečteno: 1058x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O nevinném děvčeti a vzdělanosti — Úsměvy a úšklebky CCCLXXIV.

Jedno dobré děvče, tuším z Volyně, v sedmnácti ještě bylo nevinné. A když se jej ptaly kamarádky, zdali ji to trochu neštve, řeklo: „Aby né!“

5.8.2026 v 9:00 | Karma: 34,64 | Přečteno: 1520x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O fuseklích a cudné krásce — Úsměvy a úšklebky CCCLXXIII.

Má cudná krásko, řekl bych rád, jak jsi krásná v očích mých, dívenko křehounká a lepá, až moje srdce teskně tepá, tak napsal jsem ti akrostich.

1.8.2026 v 9:00 | Karma: 34,85 | Přečteno: 1553x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O ustupování a o škodolibé mrše — Úsměvy a úšklebky CCCLXXII.

Mnémosyné je škodolibá mrcha a čas prchá, prchá, prchá...

29.7.2026 v 9:00 | Karma: 39,06 | Přečteno: 1561x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O kariéře a politické souvrati — Úsměvy a úšklebky CCCLXXI.

Na politické souvrati perou se drsně magnáti, manažeři a lobbisté. Ač vítězství je nejisté, jisté je, kdo to zaplatí.

25.7.2026 v 9:00 | Karma: 39,71 | Přečteno: 1599x | Diskuse | Společnost
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  Cynický romantik
  a skeptický optimista.

Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.

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