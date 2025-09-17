O loučení s létem — Úsměvy a úšklebky CCLXXXVII.
Vladimír T. Gottwald
O řídkých slovech i o cílové skupině — Úsměvy a úšklebky CCLXXXVI.
Už nikdy nebude všechno, jak bylo dřív, vždyť žít, to není jen přežívat jakkoliv. Jen kéž netrousím řídkou stolici, kéž svedu řídká slova neříci, píši vám, Karino! – A nevím, zda jsem živ. [reminilimerik ortenovský]
Vladimír T. Gottwald
O dopisu premiérovi a kmetovi — Úsměvy a úšklebky CCLXXXV.
Vrásčím, plešatím a duřím, haraší mi na cimbuří, i tak si však hodlám tvrdě dál z kdečeho tvořit řiť, radši než se chmuřit. [limerik ponarozeninový]
Vladimír T. Gottwald
O Bambulovi a Troubulovi, rorýsovi a drozdech — Úsměvy a úšklebky CCLXXXIV.
Ve čtvrtek sledovali drozdi, jak rychle lítaj rorýsi, až rorýs – moula jakýsi – naletěl u myslivny do zdi. Drozdi dál klidně hoví si, rorýs se možná trochu zpozdí. [Týden na palouku IV.]
Vladimír T. Gottwald
O strace, sově, slepicích a tchořovi — Úsměvy a úšklebky CCLXXXIII.
Ve středu hulákala straka, až vzbudila se stará sova a řekla jí, ať nehuláká. A jestli ji prý vzbudí znova, když přes den spí na ořešáku, tak že dá strace do zobáku. [Týden na palouku III.]
Vladimír T. Gottwald
O zkažených spratcích a zlaté renetě — Úsměvy a úšklebky CCLXXXII.
Otočím v kalendáři stránku a na zahradě u altánku sním první zlatou renetu, tudíž, jestli se nepletu, prázdniny mají na kahánku.
