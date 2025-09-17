O loučení s létem — Úsměvy a úšklebky CCLXXXVII.

S prostydlým, bolavým hřbetem, s lítostí se loučím s létem – stůjte, bozi, při mně, ať neskapu v zimě, a dočkám, že přijde květen!
O řídkých slovech i o cílové skupině — Úsměvy a úšklebky CCLXXXVI.

Už nikdy nebude všechno, jak bylo dřív, vždyť žít, to není jen přežívat jakkoliv. Jen kéž netrousím řídkou stolici, kéž svedu řídká slova neříci, píši vám, Karino! – A nevím, zda jsem živ. [reminilimerik ortenovský]

13.9.2025 v 9:00 | Karma: 29,26 | Přečteno: 506x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O dopisu premiérovi a kmetovi — Úsměvy a úšklebky CCLXXXV.

Vrásčím, plešatím a duřím, haraší mi na cimbuří, i tak si však hodlám tvrdě dál z kdečeho tvořit řiť, radši než se chmuřit. [limerik ponarozeninový]

10.9.2025 v 9:00 | Karma: 32,34 | Přečteno: 523x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O Bambulovi a Troubulovi, rorýsovi a drozdech — Úsměvy a úšklebky CCLXXXIV.

Ve čtvrtek sledovali drozdi, jak rychle lítaj rorýsi, až rorýs – moula jakýsi – naletěl u myslivny do zdi. Drozdi dál klidně hoví si, rorýs se možná trochu zpozdí. [Týden na palouku IV.]

6.9.2025 v 9:00 | Karma: 35,67 | Přečteno: 668x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O strace, sově, slepicích a tchořovi — Úsměvy a úšklebky CCLXXXIII.

Ve středu hulákala straka, až vzbudila se stará sova a řekla jí, ať nehuláká. A jestli ji prý vzbudí znova, když přes den spí na ořešáku, tak že dá strace do zobáku. [Týden na palouku III.]

3.9.2025 v 9:00 | Karma: 36,24 | Přečteno: 729x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O zkažených spratcích a zlaté renetě — Úsměvy a úšklebky CCLXXXII.

Otočím v kalendáři stránku a na zahradě u altánku sním první zlatou renetu, tudíž, jestli se nepletu, prázdniny mají na kahánku.

30.8.2025 v 9:00 | Karma: 39,06 | Přečteno: 1877x | Diskuse | Společnost
