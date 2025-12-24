O listovním tajemství a nákupech ve slevě — Úsměvy a úšklebky CCCX.

„Místo žebra jsem kus ruky dát měl – možná obě dvě,“ dumal Adam o Evě, „takhle byla ve slevě, ale taky bez záruky:“
Autor: Vladimír T. Gottwald | středa 24.12.2025 9:00 | karma článku: 15,59 | přečteno: 146x

O erotice a flatulenci — Úsměvy a úšklebky CCCIX.

Měl bych dopřát, tuším, uchošťoura uším – myslel jsem, že vzdychla tence, byla to však flatulence, teď se trochu dusím.

20.12.2025 v 9:00

Vladimír T. Gottwald

O zmatenosti a relativitě— Úsměvy a úšklebky CCCXIII.

Pokud v diskusích roztodivných zmaten jsi, tak si aspoň plivni na svého oponenta směle – případně kvokni přemoudřele, že všechno je jen relativní.

17.12.2025 v 9:00

Vladimír T. Gottwald

Kratochvilný kalendář VTG 2026

Vám, mí milí mi P. T. čtenáři, jako poděkování za přízeň i coby dárek pod stromeček věnuji kalendář svých kreslených vtipů na rok 2026 v elektronické podobě.

16.12.2025 v 9:00

Vladimír T. Gottwald

O odhaleném tajemství a o adventu i chanuce — Úsměvy a úšklebky CCCXII.

Když advent potkal chanuku, vydám pár zvučných pazvuků: „Šabat šalom dudlajdá!“ a svátečně vypajdám popadnout radost za ruku.

13.12.2025 v 9:00

Vladimír T. Gottwald

O brutální žábě a bruntální Nikitě — Úsměvy a úšklebky CCCXI.

Pokud je flinta nabitá, neházej flintu do žita, najmě jsi-li v slezských krajích – neboť tam ji může najít krutá bruntální Nikita.

10.12.2025 v 9:00
