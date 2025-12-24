O listovním tajemství a nákupech ve slevě — Úsměvy a úšklebky CCCX.
O erotice a flatulenci — Úsměvy a úšklebky CCCIX.
Měl bych dopřát, tuším, uchošťoura uším – myslel jsem, že vzdychla tence, byla to však flatulence, teď se trochu dusím.
O zmatenosti a relativitě— Úsměvy a úšklebky CCCXIII.
Pokud v diskusích roztodivných zmaten jsi, tak si aspoň plivni na svého oponenta směle – případně kvokni přemoudřele, že všechno je jen relativní.
Kratochvilný kalendář VTG 2026
Vám, mí milí mi P. T. čtenáři, jako poděkování za přízeň i coby dárek pod stromeček věnuji kalendář svých kreslených vtipů na rok 2026 v elektronické podobě.
O odhaleném tajemství a o adventu i chanuce — Úsměvy a úšklebky CCCXII.
Když advent potkal chanuku, vydám pár zvučných pazvuků: „Šabat šalom dudlajdá!“ a svátečně vypajdám popadnout radost za ruku.
O brutální žábě a bruntální Nikitě — Úsměvy a úšklebky CCCXI.
Pokud je flinta nabitá, neházej flintu do žita, najmě jsi-li v slezských krajích – neboť tam ji může najít krutá bruntální Nikita.
