O legendárním politikovi a svatém ve zdi — Úsměvy a úšklebky CCCL.
Vladimír T. Gottwald
O máku, lilii a úkolech medicíny — Úsměvy a úšklebky CCCXLIX.
Leckdy pohrávám si s chutí se slůvky, což dnes mne nutí zadumat se, nacopak doma má má máma mák a zalili-li Lili lilii liliputi.
Vladimír T. Gottwald
O kramflíčcích a rabínově radě — Úsměvy a úšklebky CCCXLVIII.
Zjara zabystří i slepí, když dlažbou zpod hýždí lepých kramflíčky necudně klapou. – Staříci po vzduchu lapou a svět je zas velkolepý.
Vladimír T. Gottwald
O prognostikovi a o šestistovce — Úsměvy a úšklebky CCCXLVII.
Už zas mlátím do kláves, až mám v prstech křeč a třes – při mně, Bože psavců, stůj, ať stihnu včas tenhle svůj šestistý blog na IDNES!
Vladimír T. Gottwald
O necudné stařence a o závislosti — Úsměvy a úšklebky CCCXLVI.
Necudné stařence od Unhoště z úst hustě létaly nemravnostě – když v násadě z lísky pocítila třísky, nasednouc na koště, klela sprostě.
Vladimír T. Gottwald
O nepodstatnosti a taškařicích — Úsměvy a úšklebky CCCXLV.
Co kdysi se nám jevilo podstatným, možná nebylo – a dnes už není důležité, vyschly-li sklenky nedopité nebo se víno vypilo.
Cynický romantik
a skeptický optimista.
Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.
Seznam rubrik
- Čmáranice
- Slovem vázaným
- Slovem nevázaným
- Blogy synkretické ;o)
- Fotoblogy
- Pranostiky pro III. milenium
- Plky, kydy a nápady scestné
- Osobní
- Nezařazené