O kvílících přízracích a řešení bytové krize — Úsměvy a úšklebky CCLXXXI.

Za březovým hájem díra hluboká je, tam bych mohl usadit se – bydlí tam však jezevčice a chtěla by nájem.
Autor: Vladimír T. Gottwald | středa 27.8.2025 9:00 | karma článku: 9,69 | přečteno: 78x

Vladimír T. Gottwald

O politickém výcviku a létě prchajícím — Úsměvy a úšklebky CCLXXX.

Nepropadejme beznaději! Zpod triček čudlíky se směji dál, ba i slunce zasvítí, ač léto prchá do řiti. – Snad jen, kéž prchá pomaleji!

23.8.2025 v 9:00 | Karma: 31,56 | Přečteno: 588x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O krutém konci frašky a o nedoslýchavém vyhazovači — Úsměvy a úšklebky CCLXXIX.

Až skončí naše fraška, vládce, jenž všechno zpackal, zas akorát dostane řád – a popravíme šaška.

20.8.2025 v 9:00 | Karma: 31,60 | Přečteno: 565x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O pohádkovém čase předvolebním — Úsměvy a úšklebky CCLXXVIII.

Snad po volbách zůstane nám rozumu zbytek zachován, anžto tyhle volby jsou v systému dolby a pohádky zní ze všech stran.

16.8.2025 v 9:00 | Karma: 35,28 | Přečteno: 657x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O třídění odpadu flopem i jinak (a trochu o palcích) — Úsměvy a úšklebky CCLXXVII.

Udal mě ňákej slídil, že odpad špatně třídím, neb trhám víčka z petek – tím pádem prej jsem zmetek, co sabotuje Green Deal.

13.8.2025 v 9:00 | Karma: 37,38 | Přečteno: 712x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O umělé inteligenci a expertech s doktorátem — Úsměvy a úšklebky CCLXXVI.

Inteligence umělá, je nejspíš vcelku sečtělá, své verše však díkybohu dál smolím sám, dokud mohu, a radši to sám podělám.

9.8.2025 v 9:00 | Karma: 37,08 | Přečteno: 695x | Diskuse | Společnost
Vladimír T. Gottwald VIP

  • Počet článků 528
  • Celková karma 35,55
  • Průměrná čtenost 2251x
 

  Cynický romantik
  a skeptický optimista.

Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.

