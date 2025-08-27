O kvílících přízracích a řešení bytové krize — Úsměvy a úšklebky CCLXXXI.
Vladimír T. Gottwald
O politickém výcviku a létě prchajícím — Úsměvy a úšklebky CCLXXX.
Nepropadejme beznaději! Zpod triček čudlíky se směji dál, ba i slunce zasvítí, ač léto prchá do řiti. – Snad jen, kéž prchá pomaleji!
Vladimír T. Gottwald
O krutém konci frašky a o nedoslýchavém vyhazovači — Úsměvy a úšklebky CCLXXIX.
Až skončí naše fraška, vládce, jenž všechno zpackal, zas akorát dostane řád – a popravíme šaška.
Vladimír T. Gottwald
O pohádkovém čase předvolebním — Úsměvy a úšklebky CCLXXVIII.
Snad po volbách zůstane nám rozumu zbytek zachován, anžto tyhle volby jsou v systému dolby a pohádky zní ze všech stran.
Vladimír T. Gottwald
O třídění odpadu flopem i jinak (a trochu o palcích) — Úsměvy a úšklebky CCLXXVII.
Udal mě ňákej slídil, že odpad špatně třídím, neb trhám víčka z petek – tím pádem prej jsem zmetek, co sabotuje Green Deal.
Vladimír T. Gottwald
O umělé inteligenci a expertech s doktorátem — Úsměvy a úšklebky CCLXXVI.
Inteligence umělá, je nejspíš vcelku sečtělá, své verše však díkybohu dál smolím sám, dokud mohu, a radši to sám podělám.
|Další články autora
Těhotná Demi vzrušila Ameriku. Skandální portrét ukázal, že mateřství je sexy
Seriál Dnes už je to otravná móda, ale na začátku devadesátých let ta fotka znamenala skutečnou revoluci....
Prázdné pláže, všude strážci. Rusové popisují Kimův resort, udivila je čistota
Ruští návštěvníci, kteří navštívili nový severokorejský resort Wonsan Kalma, popisují, že je všude...
Za Prahou je na prodej vila, kde se skrýval Che Guevara s milenkou
V nabídce realitní kanceláře XREAL se objevila prvorepubliková vila, která se nejenom nachází na...
Na prodej je přes sto let stará vila slavného muzikanta a herce. Trávil v ní léto
V nabídce realitních kanceláří se objevila vila z roku 1913, která stojí v Libčicích nad Vltavou....
OBRAZEM: Láska nezná hranic. Vítězné svatební fotky ze soutěže berou dech
Tisíce fotografií prošlo sítem soutěže o nejlepší svatební snímky pro rok 2025. Vítězné obrázky...
Bagr strhl vedení na trati, zastavil vlaky mezi hlavním a smíchovským nádražím
Kvůli strženému trakčnímu vedení nejezdí v Praze vlaky mezi hlavním a smíchovským nádražím. U...
Nepřiznaná koalice? Dva krajské soudy zamítly návrh na zrušení kandidátky SPD
Pobočka krajského soudu v Pardubicích zamítla jako nedůvodný návrh strany Volt Česko, aby zrušil...
Jak zastavit invazi Rusů? Obnovme bažiny, pomůžeme i klimatu, napadlo Evropany
Některé evropské státy se inspirují Ukrajinou, která využila bažiny a mokřady, aby zastavila ruské...
Do Česka dorazilo 22 tun manga s hmyzím škůdcem. Zásilku museli zlikvidovat
Do Česka v závěru července dorazila zásilka více než 22 tun manga, v plodech se vyskytoval hmyzí...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 528
- Celková karma 35,55
- Průměrná čtenost 2251x
Cynický romantik
a skeptický optimista.
Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.
Seznam rubrik
- Čmáranice
- Slovem vázaným
- Slovem nevázaným
- Blogy synkretické ;o)
- Fotoblogy
- Pranostiky pro III. milenium
- Plky, kydy a nápady scestné
- Osobní
- Nezařazené