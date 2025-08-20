O krutém konci frašky a o nedoslýchavém vyhazovači — Úsměvy a úšklebky CCLXXIX.

Až skončí naše fraška, vládce, jenž všechno zpackal, zas akorát dostane řád – a popravíme šaška.
Autor: Vladimír T. Gottwald | středa 20.8.2025 9:00 | karma článku: 13,84 | přečteno: 142x

Další články autora

Vladimír T. Gottwald

O pohádkovém čase předvolebním — Úsměvy a úšklebky CCLXXVIII.

Snad po volbách zůstane nám rozumu zbytek zachován, anžto tyhle volby jsou v systému dolby a pohádky zní ze všech stran.

16.8.2025 v 9:00 | Karma: 31,30 | Přečteno: 549x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O třídění odpadu flopem i jinak (a trochu o palcích) — Úsměvy a úšklebky CCLXXVII.

Udal mě ňákej slídil, že odpad špatně třídím, neb trhám víčka z petek – tím pádem prej jsem zmetek, co sabotuje Green Deal.

13.8.2025 v 9:00 | Karma: 34,70 | Přečteno: 630x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O umělé inteligenci a expertech s doktorátem — Úsměvy a úšklebky CCLXXVI.

Inteligence umělá, je nejspíš vcelku sečtělá, své verše však díkybohu dál smolím sám, dokud mohu, a radši to sám podělám.

9.8.2025 v 9:00 | Karma: 34,55 | Přečteno: 623x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O strašidle a Bílé paní — Úsměvy a úšklebky CCLXXV.

Když v komnatě jsem Bílou paní v noci našel, trochu plaše mrkala na mne. – A já na ni jen čuměl jak lusk vyloupaný...

6.8.2025 v 9:00 | Karma: 34,30 | Přečteno: 569x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O dírách černých a paměti prchající — Úsměvy a úšklebky CCLXXIV.

Mnémosyné je škodolibá mrcha, a čas prchá, prchá, prchá, prchá, prchá, prchá, prchá, prchá, prchá...

2.8.2025 v 9:00 | Karma: 35,75 | Přečteno: 581x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Vyděšení cestující volali o pomoc. Opilý řidič autobusu RegioJet ujížděl policii

16. srpna 2025  14:26,  aktualizováno  16:38

Jízda autobusem na lince z Prahy do Jirkova na Chomutovsku se v pátek večer proměnila pro cestující...

Summit s Putinem. Trump nepřímo přiznal, že příměří na Ukrajině zatím nevymohl

15. srpna 2025  17:44,  aktualizováno  16.8 2:32

Americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin v pátek spolu poprvé po...

Lavrov dorazil na Aljašku v mikině SSSR, místní protestovali na podporu Ukrajiny

15. srpna 2025  9:52,  aktualizováno  16:08

Ruská delegace přicestovala do Anchorage na Aljašce, kde se večer středoevropského času uskuteční...

Trump: Ukrajina není velmoc, s Rusy se musí domluvit. Prozradil, co mu řekl Putin

16. srpna 2025  7:05,  aktualizováno  8:48

Americký prezident Donald Trump po konci summitu na Aljašce prohlásil, že se nyní bude domlouvat...

Trump „upekl“ schůzku Zelenskyj - Putin. S lídry EU řešil záruky pro Ukrajinu

18. srpna 2025  18:50,  aktualizováno  19.8 6:19

Sledujeme online Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a lídři několika evropských zemí v pondělí jednali v Bílém...

Na pole v Polsku spadl neidentifikovaný objekt. Po explozi našli úlomky

20. srpna 2025  9:36,  aktualizováno  10:56

Do pole na východě Polska v noci na středu spadl zatím neidentifikovaný objekt, který následně...

Muž z Jesenicka toužil po Tesle. Do zahraničí poslal 32 tisíc eur, ale auto nemá

20. srpna 2025  10:50

Neznámý podvodníci připravili bezmála o 800 tisíc korun šestatřicetiletého muže z Jesenicka, který...

Nejsme okrajové téma, Mercator nás zmenšuje. Afrika brojí proti tradiční mapě

20. srpna 2025  10:46

Vlády a mezinárodní organizace by měly přestat používat Mercatorovo zobrazení map světa. Vyzývá k...

Výsledky jako z jiných kontinentů. Jak si vede váš okres ve vzdělávání?

20. srpna 2025  10:45

Průměrný pražský maturant získal v testu z češtiny v uplynulých třech letech až o devět bodů více...

Vladimír T. Gottwald VIP

  • Počet článků 526
  • Celková karma 36,27
  • Průměrná čtenost 2257x
 

  Cynický romantik
  a skeptický optimista.

Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.

Seznam rubrik

Co právě poslouchám

Oblíbené blogy

Oblíbené stránky

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.