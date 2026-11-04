Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

O kozách, spolehlivosti volebních prognóz a o vlkovi — Úsměvy a úšklebky CD.

Vladimír T. Gottwald VIP
Nasázel jsem zelí před Květnou nedělí. Když hlávky dozrály, kozy se nažraly a vlk se veselí.
Autor: Vladimír T. Gottwald | středa 4.11.2026 9:00 | karma článku: 5,99 | přečteno: 61x
Vstoupit do diskuse (0 příspěvků)

Další články autora

Vladimír T. Gottwald

O fatální historické roličce mainstreamových médií — Úsměvy a úšklebky CCCXCIX.

Milovaný mainstreame, my bez tebe nevíme, jak si vede hrouda rodná, která pravda je ta vhodná ani co si myslíme.

31.10.2026 v 9:00 | Karma: 41,44 | Přečteno: 1958x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O blýskání, skalinách, juchání, dojímání a intronizaci — Úsměvy a úšklebky CCCXCVIII.

Juchá rodná víska, nad Tatrou sa blýska, bory šumí po skalinách... – Už se však moc nedojímám, jsemť skeptický optimista.

28.10.2026 v 9:00 | Karma: 42,00 | Přečteno: 2566x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O ideálech a korytech a o lepším komunistovi — Úsměvy a úšklebky CCCXCVII.

Ještě když se hlasy sčítaj, jednání už vedou skrytá, s kýmpak by koalovali. – Prý však jde o ideály, a vůbec ne o koryta

24.10.2026 v 9:00 | Karma: 43,03 | Přečteno: 3159x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O chlévě a o blivajzu i sajrajtu akčním i zlevněném — Úsměvy a úšklebky CCCXCVI.

Těšíme se ve chlévě, že po drobné prodlevě budeme mít zase šanci volit politiky v akci – případně i ve slevě.

21.10.2026 v 9:00 | Karma: 39,50 | Přečteno: 2644x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O signifikantní volební prognóze a kanalizaci — Úsměvy a úšklebky CCCXCV.

Jak dopadnou volby, zeptal jsem se ondy věhlasného mudrce. On mlčel, jen uprd se, a tak zas vím houby.

17.10.2026 v 9:00 | Karma: 42,68 | Přečteno: 3447x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

OBRAZEM: Metro D mění Krč. Místo chátrajícího nádraží vznikne stanice nad rybníkem

Budoucí vzhled okolí Nádraží Krč i nové stanice metra D u Jižní spojky
27. října 2026

Osobní vlaky tu stále zastavují, stará nádražní budova už ale dosloužila. V okolí železniční...

Pád pod metro nemusí skončit tragicky: DPP radí neztrácet hlavu a zalehnout do žlabu

Při osmdesátikilometrové rychlosti většinou metro nezastaví dříve než za 200...
28. října 2026  11:55

Ze statistik plyne, že úmyslně nebo nešťastnou náhodou skončí v kolejišti metra desítky lidí ročně,...

Konec Skylinku přináší nové ceny i pravidla. Co musí zákazníci stihnout do konce listopadu?

Česká minisérie Moloch na CANAL+
3. listopadu 2026

Satelitní televizní služby v Česku prošly významnou změnou. Nabídka se nově sjednotila pod značkou...

Newyorská stanice duchů už 80 let zeje prázdnotou. Překvapí podobnost s Prahou

Stanice City Hall z roku 1904 s klenbami a mosaznými lustry je pro veřejnost...
29. října 2026  6:06,  aktualizováno  7:39

Pod rušnými ulicemi New Yorku se ukrývá jedna z nejkrásnějších stanic metra na světě. Má elegantní...

Co podniknout v listopadu v Praze zdarma? Vybrali jsme 7 akcí, kde se neplatí vstupné

Vlaková stanice Zlín-střed je pátou zastávkou legionářského vlaku při jeho...
31. října 2026  19:14

Listopad v Praze nabídne průvod strašidel, návštěvu legionářského vlaku i pohled do vědeckých...

Novou Lineckou čtvrť staví rok. Kraj už má povolení pro druhou fázi projektu

V širším centru Českých Budějovic, v bývalém areálu nemocnice, vzniká Nová...
4. listopadu 2026  9:32,  aktualizováno  9:32

Moderní centrum sociálních služeb roste v bývalém dolním areálu českobudějovické nemocnice, který...

Dvě auta prorazila plot a skončila na zahradě. Jedno vezlo v přívěsu živé prase

Nehoda na Plzeňsku. Po srážce zůstala obě auta v plotě u rodinného domu....
4. listopadu 2026  9:32,  aktualizováno  9:32

Hasiči z Přeštic na Plzeňsku zasahovali u dopravní nehody dvou osobních vozidel v obci Újezd. Obě...

Modrá pyramida od listopadu půjčí na renovace domů až dva miliony bez úroků

4. listopadu 2026  9:08

Havlíčkův Brod uctí hrdinu Gablecha, místo desky mu odhalí rovnou pomník

Imrich Gablech se stal nejstarším českým nově jmenovaných generálem. Dekret o...
4. listopadu 2026  8:52,  aktualizováno  8:52

Právě dnes je tomu 111 let, co se ve slovenské dědině Hrachoviště narodil Imrich Gablech. Dispečer...

Vladimír T. Gottwald VIP

  • Počet článků 653
  • Celková karma 38,42
  • Průměrná čtenost 2089x
 

  Cynický romantik
  a skeptický optimista.

Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.

Seznam rubrik

Co právě poslouchám

Oblíbené blogy

Oblíbené stránky

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.