O kozách, spolehlivosti volebních prognóz a o vlkovi — Úsměvy a úšklebky CD.
Vladimír T. Gottwald
O fatální historické roličce mainstreamových médií — Úsměvy a úšklebky CCCXCIX.
Milovaný mainstreame, my bez tebe nevíme, jak si vede hrouda rodná, která pravda je ta vhodná ani co si myslíme.
Vladimír T. Gottwald
O blýskání, skalinách, juchání, dojímání a intronizaci — Úsměvy a úšklebky CCCXCVIII.
Juchá rodná víska, nad Tatrou sa blýska, bory šumí po skalinách... – Už se však moc nedojímám, jsemť skeptický optimista.
Vladimír T. Gottwald
O ideálech a korytech a o lepším komunistovi — Úsměvy a úšklebky CCCXCVII.
Ještě když se hlasy sčítaj, jednání už vedou skrytá, s kýmpak by koalovali. – Prý však jde o ideály, a vůbec ne o koryta
Vladimír T. Gottwald
O chlévě a o blivajzu i sajrajtu akčním i zlevněném — Úsměvy a úšklebky CCCXCVI.
Těšíme se ve chlévě, že po drobné prodlevě budeme mít zase šanci volit politiky v akci – případně i ve slevě.
Vladimír T. Gottwald
O signifikantní volební prognóze a kanalizaci — Úsměvy a úšklebky CCCXCV.
Jak dopadnou volby, zeptal jsem se ondy věhlasného mudrce. On mlčel, jen uprd se, a tak zas vím houby.
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Cynický romantik
a skeptický optimista.
Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.
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