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O kopání do pumlíče a o ujích — Úsměvy a úšklebky CCCLX.

Na kdekterém serveru už milión trenérů zase fotbal komentuje! – Muset číst všechny ty uje, snad se smíchy pokadím...
Autor: Vladimír T. Gottwald | středa 17.6.2026 9:00 | karma článku: 23,46 | přečteno: 417x

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Vladimír T. Gottwald

Proč mír na světě asi nenastane — Úsměvy a úšklebky CCCLIX.

S úspěchem menším či větším zhusta se zabývám lecčím – obvykle nikoli váhavě, vrhámť se do toho po hlavě. Leckdy si pak hlavu léčím.

13.6.2026 v 9:00 | Karma: 31,69 | Přečteno: 1207x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O prudě a o grilování — Úsměvy a úšklebky CCCLVIII.

Fakt nemám rád prudu! Dokud tady budu, buďme radši veselí! Prudit bychom neměli, nebo budem v čudu!

10.6.2026 v 9:00 | Karma: 32,87 | Přečteno: 1133x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O Klicperovi a snech pod nohama — Úsměvy a úšklebky CCCLVII.

Svým údolím snů náměsíčně bloumávám a sny hrdopyšné mi pod nohama už jen křupou, když hledám dům se střechou žlutou a splav a stráň a plané višně...

6.6.2026 v 9:00 | Karma: 37,85 | Přečteno: 1375x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O bezvýznamnosti a bipolaritě — Úsměvy a úšklebky CCCLVI.

Když jsem jel s mánií do Příbramě, cítil jsem se cestou přenáramně jako král na plese. Přišla však deprese, a já se vracel jak s lejnem v tlamě.

3.6.2026 v 9:00 | Karma: 40,50 | Přečteno: 1253x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O parazitech a temném dunění — Úsměvy a úšklebky CCCLV.

Od mediálního paskvilu prchl jsem do svého azylu, a pak zněly z kadibudky teskné songy Jardy Hutky a temné dunění v tom stylu.

30.5.2026 v 9:00 | Karma: 39,21 | Přečteno: 1242x | Diskuse | Společnost
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Vladimír T. Gottwald VIP

  • Počet článků 613
  • Celková karma 37,60
  • Průměrná čtenost 2075x
 

  Cynický romantik
  a skeptický optimista.

Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.

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