O kopané a politické kampani — Úsměvy a úšklebky CCCLXXX.
Vladimír T. Gottwald
O trpělivosti, mráčcích a rezedě — Úsměvy a úšklebky CCCLXXIX.
Jak housata za sebou po obloze mráčky jdou a vánek u meze zavoněl mi reze- dou.
Vladimír T. Gottwald
O dezinformacích a černé díře — Úsměvy a úšklebky CCCLXXVIII.
Na perseidy ve vesmíru číhám a kradmo hlídám Lyru, Andromedu i Velký vůz, nad hlavou už mám Arcturus a v hloubi duše černou díru.
Vladimír T. Gottwald
O varování od Blaníka a o češtině — Úsměvy a úšklebky CCCLXXVII.
Varovali naši mě před děvčaty z Vlašimě, řkouce, že jsou tam prý ženy v mezinoží ozubeny, což poněkud straší mě.
Vladimír T. Gottwald
O lúzrech, vetšení a kravatě — Úsměvy a úšklebky CCCLXXVI.
S tělem už pradávno ne svěžím již neběžím, častěji ležím, však požíraje zeleninu, možná ještě hned nezahynu, neb dodržuji prdný režim!
Vladimír T. Gottwald
O pravdě, lásce a bramborách — Úsměvy a úšklebky CCCLXXV.
Pravdu a lásku virgulí hledám a mám strach, najdu-li, když stejně jako minule ani se nehne virgule. – Kéž jsme se jenom minuli!
|Další články autora
Poznejte český film podle obrázku
České filmy jsou plné nezapomenutelných hlášek, legendárních postav a scén, které známe snad...
Radka Pavlovčinová o Farné i bratrovi: Slávu nepotřebuji, anonymita je pro mě luxus
V patnácti letech odjela z rodné Senice na západě Slovenska do Prahy za svým snem. A dalo by se...
V Praze vyrostla nová rozhledna. Místo památek ukazuje obří smíchovské staveniště
Praha má už několik týdnů novou rozhlednu. Nečekejte ale vysokou ocelovou konstrukci s výhledem na...
Další legenda je zpět. Tramvaj z roku 1964 vyjede na linku 23 už v sobotu
Pražské retro linky mají další posilu. Dopravní podnik představil tramvaj Tatra T3 s evidenčním...
AI reklama na SuperStar v metru baví internet. Není prvním selháním umělé inteligence
Kolem nového reklamního polepu v pražském metru projdou denně tisíce lidí. Kdo se však zastaví a...
Vražda v Chrudimi u soudu. Zabíjel mladistvý, s obětí se znal, tvrdí obžaloba
U pardubické pobočky krajského soudu v Hradci Králové dnes začalo hlavní líčení s mladistvým, který...
Do Brna se vrací židovský festival, ulici u vypálené synagogy vrátí původní název
Před 87 lety ji nacisti vypálili, dnes je dějištěm už pátého ročníku židovského festivalu. Na...
Chebský urgentní příjem se promění. Přibudou vyšetřovny, ordinace i lůžka
Moderní zázemí pro poskytování neodkladné zdravotní péče, lepší organizace provozu, vyšší...
Rovinný, investiční pozemek o velikosti 3.930 m2 na pěkném místě v Obci Volduchy
Volduchy, okres Rokycany
2 161 500 Kč
- Počet článků 633
- Celková karma 36,16
- Průměrná čtenost 2053x
Cynický romantik
a skeptický optimista.
Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.
Seznam rubrik
- Čmáranice
- Slovem vázaným
- Slovem nevázaným
- Blogy synkretické ;o)
- Fotoblogy
- Pranostiky pro III. milenium
- Plky, kydy a nápady scestné
- Osobní
- Nezařazené