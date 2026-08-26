Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

O kopané a politické kampani — Úsměvy a úšklebky CCCLXXX.

Už v tom zase plaveme, zas zní kydy plamenné, a tak se ptám, kam, páni, cílíte tou kampaní? – Na mě fakt ne, na mě ne!
Autor: Vladimír T. Gottwald | středa 26.8.2026 9:00 | karma článku: 12,58 | přečteno: 97x

Další články autora

Vladimír T. Gottwald

O trpělivosti, mráčcích a rezedě — Úsměvy a úšklebky CCCLXXIX.

Jak housata za sebou po obloze mráčky jdou a vánek u meze zavoněl mi reze- dou.

22.8.2026 v 9:00 | Karma: 34,59 | Přečteno: 1280x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O dezinformacích a černé díře — Úsměvy a úšklebky CCCLXXVIII.

Na perseidy ve vesmíru číhám a kradmo hlídám Lyru, Andromedu i Velký vůz, nad hlavou už mám Arcturus a v hloubi duše černou díru.

19.8.2026 v 9:00 | Karma: 36,13 | Přečteno: 1162x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O varování od Blaníka a o češtině — Úsměvy a úšklebky CCCLXXVII.

Varovali naši mě před děvčaty z Vlašimě, řkouce, že jsou tam prý ženy v mezinoží ozubeny, což poněkud straší mě.

15.8.2026 v 9:00 | Karma: 34,19 | Přečteno: 1360x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O lúzrech, vetšení a kravatě — Úsměvy a úšklebky CCCLXXVI.

S tělem už pradávno ne svěžím již neběžím, častěji ležím, však požíraje zeleninu, možná ještě hned nezahynu, neb dodržuji prdný režim!

12.8.2026 v 9:00 | Karma: 35,16 | Přečteno: 1251x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O pravdě, lásce a bramborách — Úsměvy a úšklebky CCCLXXV.

Pravdu a lásku virgulí hledám a mám strach, najdu-li, když stejně jako minule ani se nehne virgule. – Kéž jsme se jenom minuli!

8.8.2026 v 9:00 | Karma: 38,44 | Přečteno: 1272x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Poznejte český film podle obrázku

Z filmu Pelíšky
vydáno 18. srpna 2026

České filmy jsou plné nezapomenutelných hlášek, legendárních postav a scén, které známe snad...

Radka Pavlovčinová o Farné i bratrovi: Slávu nepotřebuji, anonymita je pro mě luxus

Radka Pavlovčinová pochází ze Slovenska, věnuje se herectví, zpěvu i tanci.
22. srpna 2026  12:54

V patnácti letech odjela z rodné Senice na západě Slovenska do Prahy za svým snem. A dalo by se...

V Praze vyrostla nová rozhledna. Místo památek ukazuje obří smíchovské staveniště

Drobná rozhledna vznikla v dokončované části projektu Smíchov City.
22. srpna 2026  8:41

Praha má už několik týdnů novou rozhlednu. Nečekejte ale vysokou ocelovou konstrukci s výhledem na...

Další legenda je zpět. Tramvaj z roku 1964 vyjede na linku 23 už v sobotu

Tatra T3 ev. č. 6312 prošla renovací do podoby z roku 1975. Už v sobotu 22....
20. srpna 2026  14:02

Pražské retro linky mají další posilu. Dopravní podnik představil tramvaj Tatra T3 s evidenčním...

AI reklama na SuperStar v metru baví internet. Není prvním selháním umělé inteligence

Z dálky působí reklama na talentovou show normálně.
25. srpna 2026

Kolem nového reklamního polepu v pražském metru projdou denně tisíce lidí. Kdo se však zastaví a...

Vražda v Chrudimi u soudu. Zabíjel mladistvý, s obětí se znal, tvrdí obžaloba

Na chrudimském sídlišti zasahovali záchranáři i policisté. (10. února 2026)
26. srpna 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

U pardubické pobočky krajského soudu v Hradci Králové dnes začalo hlavní líčení s mladistvým, který...

Na veletrhu For Arch vznikne staveniště umožňující vyzkoušet si stavební řemesla

26. srpna 2026

Do Brna se vrací židovský festival, ulici u vypálené synagogy vrátí původní název

Pietní setkání v místech vypálené Velké synagogy v Brně na nároží Přízovy a...
26. srpna 2026  9:52,  aktualizováno  9:52

Před 87 lety ji nacisti vypálili, dnes je dějištěm už pátého ročníku židovského festivalu. Na...

Chebský urgentní příjem se promění. Přibudou vyšetřovny, ordinace i lůžka

Nemocnice Cheb. (24. srpna 2022)
26. srpna 2026  9:52,  aktualizováno  9:52

Moderní zázemí pro poskytování neodkladné zdravotní péče, lepší organizace provozu, vyšší...

Vladimír T. Gottwald VIP

  • Počet článků 633
  • Celková karma 36,16
  • Průměrná čtenost 2053x
 

  Cynický romantik
  a skeptický optimista.

Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.

Seznam rubrik

Co právě poslouchám

Oblíbené blogy

Oblíbené stránky

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.