O kontroverzní gratulaci a zvrhlém princi — Úsměvy a úšklebky CCCXXXVIII.
Vladimír T. Gottwald
O satiře a dobách svízelných — Úsměvy a úšklebky CCCXXXIX.
Nedokvašen a nedohněten, neviditelný v mimosvětě bezrozměrném a bezčasém, jsa hluchý, tápu za hlasem jara, přivolávaje květen.
O šmajdání pod jabloní a o DPH — Úsměvy a úšklebky CCCXXXVII.
Šmajdám tu jarem pod jabloní, hnáty mě bolí a vzduch voní, bůhvíkam dojdu dříve než pojdu – mapu jsem zahodil už vloni.
O nejlepším příteli a o řesti — Úsměvy a úšklebky CCCXXXVI.
Blíží-li se svátky přesnic, obtížno je zůstat řestným – když s jarem pod tričky vypučí čudlíčky, i trenky jsou nám dost těsný.
O dezolátovi, bledulích a tlačence — Úsměvy a úšklebky CCCXXXV.
Dáma, jež přišla se přitulit, dostala ode mne bleduli a petrklíč a sněženku. – A jako zákusek tlačenku s octem a chlebem a cibulí.
O sasankách a samohaně — Úsměvy a úšklebky CCCXXXIV.
Když sasanky se vyrojily, vkleče, s úsměvem pošetilým, zjišťuju, že jsem ještě živ – dík, Pane, žes byl milostiv, a snad budeš i za rok (jsi-li)!
|Další články autora
- Počet článků 592
- Celková karma 38,29
- Průměrná čtenost 2099x
Cynický romantik
a skeptický optimista.
Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.
Seznam rubrik
- Čmáranice
- Slovem vázaným
- Slovem nevázaným
- Blogy synkretické ;o)
- Fotoblogy
- Pranostiky pro III. milenium
- Plky, kydy a nápady scestné
- Osobní
- Nezařazené