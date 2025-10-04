O konci voleb a siderickém osudu — Úsměvy a úšklebky CCXCII.
Vladimír T. Gottwald
O supech a o polehovi — Úsměvy a úšklebky CCXCI.
Už mouchy na mě sedaj, už nejsem neposeda, už na mě doléhá, že jsem spíš poleha, a žádnej rytíř Jedi.
Vladimír T. Gottwald
O tom, jak si sami platíme vymývání mozku a slavíme mord. — Úsměvy a úšklebky CCXC.
S tím už moc nenaděláte, trochu jsme jak psychopaté. – To holt nemá národ každý, aby na oslavu vraždy pořídil si státní svátek.
Vladimír T. Gottwald
O dezinformacích, omylech a vařených žabách — Úsměvy a úšklebky CCLXXXIX.
Všeliké volební štáby opět vehementně vábí, ať věříme partajím, ačkoli z nás dělají pomalu vařené žáby.
Vladimír T. Gottwald
O agitkách volebních a duševním zdraví — Úsměvy a úšklebky CCLXXXVIII.
Nevěnuj čas agitce, přivoň radši ke kytce – tím neriskneš, hochu švarný, spěšný odvoz do cvokárny v houkající sanitce.
Vladimír T. Gottwald
O loučení s létem — Úsměvy a úšklebky CCLXXXVII.
S prostydlým, bolavým hřbetem, s lítostí se loučím s létem – stůjte, bozi, při mně, ať neskapu v zimě, a dočkám, že přijde květen!
|Další články autora
Namířený prst a kroucení hlavou. Kamera zachytila výměnu názorů mezi Trumpovými
Záběry pořízené tento týden zřejmě zachytily rozepři amerického prezidenta Donalda Trumpa a první...
Zeman slavil narozeniny, dostal knihu o Hitlerovi. Jako dar si přeje výměnu vlády
Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. Stejně jako minulý rok se oslava...
Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic nenašli
Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma...
U Gibraltaru se vynořila ruská ponorka. Prozradil ji únik paliva, hrozila exploze
U Gibraltaru se koncem září vynořila jedna z ponorek ruské Černomořské flotily. Plavidlo mělo...
Izrael zasáhl proti flotile pro Gazu, Češka žádá vládu o záchranu
Izraelská armáda v noci na čtvrtek zasáhla proti flotile více než čtyř desítek lodí, které chtěly...
Izrael dál útočí v Pásmu Gazy, Trumpovým výzvám navzdory. Nemocnice hlásí mrtvé
Izraelská armáda v sobotu podnikla řadu úderů v Pásmu Gazy, a to navzdory výzvě amerického...
Zemřel Ivan Klíma. Spisovateli a dramatikovi bylo 94 let
Zemřel spisovatel, dramatik a disident Ivan Klíma, bylo mu 94 let. Úmrtí potvrdil Klímův syn...
Válka o Těšínsko žije dodnes. Polsko chce po volbách opět řešit český územní dluh
Polská vláda po parlamentních volbách v Česku hodlá obnovit úsilí o vyřešení takzvaného územního...
Volby ONLINE: Hlasovat přišli Vondráček nebo Jurečka. Klaus doufá ve změnu
Druhým dnem pokračují volby do Poslanecké sněmovny. Volební místnosti jsou otevřeny od osmé hodiny...
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
- Počet článků 539
- Celková karma 36,64
- Průměrná čtenost 2226x
Cynický romantik
a skeptický optimista.
Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.
Seznam rubrik
- Čmáranice
- Slovem vázaným
- Slovem nevázaným
- Blogy synkretické ;o)
- Fotoblogy
- Pranostiky pro III. milenium
- Plky, kydy a nápady scestné
- Osobní
- Nezařazené