O konci voleb a siderickém osudu — Úsměvy a úšklebky CCXCII.

Odvoleno, čas se krátí, neúspěšní kandidáti probíraj se z opice. Usedavě štkajíce, pěstí do hlavy se mlátí.
Autor: Vladimír T. Gottwald | sobota 4.10.2025 9:00

Vladimír T. Gottwald

