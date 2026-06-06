O Klicperovi a snech pod nohama — Úsměvy a úšklebky CCCLVII.
Vladimír T. Gottwald
O bezvýznamnosti a bipolaritě — Úsměvy a úšklebky CCCLVI.
Když jsem jel s mánií do Příbramě, cítil jsem se cestou přenáramně jako král na plese. Přišla však deprese, a já se vracel jak s lejnem v tlamě.
Vladimír T. Gottwald
O parazitech a temném dunění — Úsměvy a úšklebky CCCLV.
Od mediálního paskvilu prchl jsem do svého azylu, a pak zněly z kadibudky teskné songy Jardy Hutky a temné dunění v tom stylu.
Vladimír T. Gottwald
O hrdinství a majitelích pravdy — Úsměvy a úšklebky CCCLIV.
Číst si pravdy majitele v tisku bývá neveselé. – Žurnalisty v našich krajích múzy příliš nelíbají, a spíš kopou do zadele.
Vladimír T. Gottwald
O vůni šácholanů a o smíření — Úsměvy a úšklebky CCCLIII.
Až probudí se starý buk a zešeří se vprostřed luk, budou vonět šácholany, a mě žádný nezachrání, ani Bůh ani svatý Nepomuk! (reminilimerik nezvalovský)
Vladimír T. Gottwald
O pochmurnu a ezoteričnu — Úsměvy a úšklebky CCCLII.
Pochmurným krajem táhnou mraky, mordorným šerem pod oblaky zní kruté vytí vzteklých psů a bažinami od lesů nemrtví táhnou s vlkodlaky.
|Další články autora
Patří k nejjedovatějším na světě. Teď tyto houby začínají růst i v Česku
Smrtelná dávka je přibližně 30 gramů. Řeč je o muchomůrce zelené, která je nejjedovatější houbou na...
Znáte rybí hybridy? Kříženci cejna, kapra a karase v českých vodách stále překvapují
Každý rybář zná ten pocit. Splávek se potopí, prut se ohne, ryba bojuje jako kapr, ale když se...
Do Prahy míří originál, který patří k nejcennějším předmětům světa. Znáte Britskou Guyanu?
Začátkem září se pražský Obecní dům promění v nejstřeženější trezor v Evropě. Třetí pokračování...
Máte řidičák na traktor? V Čáslavi si můžete vyzkoušet své umění za volantem veteránů
Zkuste najít kluka, který by se alespoň jednou v životě nechtěl posadit za volant traktoru. V...
Dobrá zpráva pro české fanoušky. Na hokejové MS 2027 to budou mít kousek. Koho máme ve skupině?
Hokejové mistrovství světa ještě neskončilo, ale fanoušci se mohou těšit už na to příští. Pokud se...
Rožnov pod Radhoštěm připravuje na červen městské slavnosti
Rožnov pod Radhoštěm na Vsetínsku připravuje na červen městské slavnosti Rožnov mě baví. Nabídnou...
Muž podezřelý z vraždy sousedky v Havířově zemřel na psychiatrii. Případ odloží
Čtyřiačtyřicetiletý muž podezřelý ze sobotní vraždy o dvacet let starší sousedky v Havířově na...
Po tření mají kapři hlad. Úspěch ale přinese spíš opatrnost než množství krmení
Kapři mají po tření zvýšenou potřebu přijímat potravu, přesto nebývají snadnou kořistí. O úspěchu...
Bunkr u Přáslavic zpřístupnil návštěvníkům jako novinku únikovou chodbu
Bývalý vojenský bunkr u Přáslavic na Olomoucku zpřístupnil v letošní turistické sezoně návštěvníkům...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 610
- Celková karma 37,97
- Průměrná čtenost 2078x
Cynický romantik
a skeptický optimista.
Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.
Seznam rubrik
- Čmáranice
- Slovem vázaným
- Slovem nevázaným
- Blogy synkretické ;o)
- Fotoblogy
- Pranostiky pro III. milenium
- Plky, kydy a nápady scestné
- Osobní
- Nezařazené