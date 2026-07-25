O kariéře a politické souvrati — Úsměvy a úšklebky CCCLXXI.
Vladimír T. Gottwald
O identitě a věnečku na hlavě — Úsměvy a úšklebky CCCLXX.
Na hlavě nosím pletený věneček z luční květeny – je to věnec very special, uvil mi jej Cyril Höschl pro potěšení.
Vladimír T. Gottwald
O kapání na karbid a o bludu — Úsměvy a úšklebky CCCLXIX.
Možná už bych si měl nalepit na hlavu nálepku „Neklopit!“ – zabývám se lecčím, na lecco se léčím a zhusta kape mi na karbid.
Vladimír T. Gottwald
O Strakovce a o Sherwoodu — Úsměvy a úšklebky CCCLXVIII.
Na Vltavě u Strakovky prý kotví tři minolovky. Podívat se pojedu v úterý či ve středu – prohlídka je za tři stovky.
Vladimír T. Gottwald
O aportování a morálním majáku — Úsměvy a úšklebky CCCLXVII.
Když svá slova za jedinou pravdu máš a každou jinou myšlenku jen pohaníš, jako maják morální tyčíš se jen nad krtinou.
Vladimír T. Gottwald
O žabomyších válkách či o umění — Úsměvy a úšklebky CCCLXVI.
V časech žabomyších válek vítězství je každý dalek, jen vyplýtvá spoustu sil. – A kdo řek, že zvítězil, je jen směšný vychloubálek.
|Další články autora
Proč jsme unavení, i když nic neděláme? Častou příčinu většina lidí přehlíží
Mnoho lidí zažívá zvláštní typ únavy. Ne tu fyzickou po sportu nebo náročném dni na nohou, ale...
Chtěla zkrášlit svět své dceři. Dnes její muraly obdivují tisíce kolemjdoucích
Šedé rozvaděče, oprýskané zdi nebo nevýrazné ploty dokáže proměnit v barevná díla plná rostlin,...
Metro D nemění jen podzemí. Na povrchu vyrostou nové čtvrti a vykoukne i dinosaurus
Pražské metro D je bezpochyby jednou z nejsledovanějších staveb současnosti. Zatímco hluboko pod...
Do Prahy míří fanoušci z celé Evropy. Odyssea zaplnila IMAX, kino přidává projekce po půlnoci
Pražský IMAX na Floře zažívá mimořádný nápor. Díky unikátní 70mm technologii je jedním z pouhých...
Srpen může podle meteorologů překvapit. Jaká je aktuální předpověď počasí a kdy dorazí bouřky?
Po rekordně horkém závěru června čeká Česko podle meteorologů klidnější část léta. Do začátku srpna...
Karlovy Vary dokončují modernizaci školy ve Šmeralově ulici
Karlovy Vary dokončují modernizaci Základní školy ve Šmeralově ulici. Půdní vestavba odborných...
Kdysi dělali rostlinné pomazánky v jednom hrnci, teď je vozí do celého světa
Bez lepku, konzervantů a další zbytečné chemie vznikají rostlinné produkty pelhřimovské firmy...
O mostu na Výtoni se rozhodne do konce roku, slovo mají i památkáři
Správa železnic (SŽ) by o tom, jak bude vypadat most na Výtoni, měla rozhodnout do konce roku....
Do Prahy míří fanoušci z celé Evropy. Odyssea zaplnila IMAX, kino přidává projekce po půlnoci
Pražský IMAX na Floře zažívá mimořádný nápor. Díky unikátní 70mm technologii je jedním z pouhých...
- Počet článků 624
- Celková karma 35,55
- Průměrná čtenost 2061x
Cynický romantik
a skeptický optimista.
Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.
Seznam rubrik
- Čmáranice
- Slovem vázaným
- Slovem nevázaným
- Blogy synkretické ;o)
- Fotoblogy
- Pranostiky pro III. milenium
- Plky, kydy a nápady scestné
- Osobní
- Nezařazené