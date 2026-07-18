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O kapání na karbid a o bludu — Úsměvy a úšklebky CCCLXIX.

Možná už bych si měl nalepit na hlavu nálepku „Neklopit!“ – zabývám se lecčím, na lecco se léčím a zhusta kape mi na karbid.
Autor: Vladimír T. Gottwald | sobota 18.7.2026 9:00 | karma článku: 10,36 | přečteno: 104x

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Vladimír T. Gottwald

O Strakovce a o Sherwoodu — Úsměvy a úšklebky CCCLXVIII.

Na Vltavě u Strakovky prý kotví tři minolovky. Podívat se pojedu v úterý či ve středu – prohlídka je za tři stovky.

15.7.2026 v 9:00 | Karma: 30,01 | Přečteno: 1069x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O aportování a morálním majáku — Úsměvy a úšklebky CCCLXVII.

Když svá slova za jedinou pravdu máš a každou jinou myšlenku jen pohaníš, jako maják morální tyčíš se jen nad krtinou.

11.7.2026 v 9:00 | Karma: 39,61 | Přečteno: 1361x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O žabomyších válkách či o umění — Úsměvy a úšklebky CCCLXVI.

V časech žabomyších válek vítězství je každý dalek, jen vyplýtvá spoustu sil. – A kdo řek, že zvítězil, je jen směšný vychloubálek.

8.7.2026 v 9:00 | Karma: 36,95 | Přečteno: 1383x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O mentálním second handu a dani— Úsměvy a úšklebky CCCLXV.

Jen se svalil o víkendu s flaškou piva na válendu, už na síti sociální psal komentář rychlopalný z mentálního second handu. [z Podluží]

4.7.2026 v 9:00 | Karma: 39,53 | Přečteno: 1390x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O modlitbičce a o dotazu — Úsměvy a úšklebky CCCLXIV.

Než otočím poslední stránku, ještě si špitnu do červánků o dárek, trochu pošetilý: pošli mi, Pane, trošku síly a trpělivou nymfomanku!

1.7.2026 v 9:00 | Karma: 37,31 | Přečteno: 1297x | Diskuse | Společnost
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Vladimír T. Gottwald VIP

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  Cynický romantik
  a skeptický optimista.

Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.

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