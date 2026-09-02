Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

O kampani & verše pro Adélu — Úsměvy a úšklebky CCCLXXXII.

Až růže postel postelou, verše ti chci psát na tělo tuší i duší, do rána, a pak, až budeš popsaná, tak si tě přečtu, Adélo.
Autor: Vladimír T. Gottwald | středa 2.9.2026 9:00 | karma článku: 18,18 | přečteno: 208x

Další články autora

Vladimír T. Gottwald

O erotickém loudění a kůzlátkách — Úsměvy a úšklebky CCCLXXXI.

Jistý stařík od Humpolce loudil sex na lehké holce, a tak jí hrál na city, až mu dala z charity. – Načež skončil na patolce.

29.8.2026 v 9:00 | Karma: 37,29 | Přečteno: 1333x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O kopané a politické kampani — Úsměvy a úšklebky CCCLXXX.

Už v tom zase plaveme, zas zní kydy plamenné, a tak se ptám, kam, páni, cílíte tou kampaní? – Na mě fakt ne, na mě ne!

26.8.2026 v 9:00 | Karma: 37,54 | Přečteno: 1421x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O trpělivosti, mráčcích a rezedě — Úsměvy a úšklebky CCCLXXIX.

Jak housata za sebou po obloze mráčky jdou a vánek u meze zavoněl mi reze- dou.

22.8.2026 v 9:00 | Karma: 36,68 | Přečteno: 1685x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O dezinformacích a černé díře — Úsměvy a úšklebky CCCLXXVIII.

Na perseidy ve vesmíru číhám a kradmo hlídám Lyru, Andromedu i Velký vůz, nad hlavou už mám Arcturus a v hloubi duše černou díru.

19.8.2026 v 9:00 | Karma: 36,92 | Přečteno: 1255x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O varování od Blaníka a o češtině — Úsměvy a úšklebky CCCLXXVII.

Varovali naši mě před děvčaty z Vlašimě, řkouce, že jsou tam prý ženy v mezinoží ozubeny, což poněkud straší mě.

15.8.2026 v 9:00 | Karma: 34,51 | Přečteno: 1384x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

AI reklama na SuperStar v metru baví internet. Není prvním selháním umělé inteligence

Z dálky působí reklama na talentovou show normálně.
25. srpna 2026

Kolem nového reklamního polepu v pražském metru projdou denně tisíce lidí. Kdo se však zastaví a...

Nezaseknete se? V Praze otevřou 40metrovou klouzačku za miliony, mohou na ni i dospělí

Přijďte se sklouznout, klouzačka je hotová a pro veřejnost se otevře od 1. září.
30. srpna 2026

Jedna jízda, více než čtyřicet metrů a pořádná rychlost. Praha 6 v úterý 1. září 2026 otevře novou...

30 let a téměř 8 milionů vozů. Z tohohle českého auta se stal světový bestseller

Bateriový koncept
31. srpna 2026

Legendární Škoda Octavia slaví třicet let. První generace se představila v roce 1996 a její cena...

Tajemná koule na hřišti v Krči roky rezne. Co bude s památkou na dávné manuální časy fotbalu?

Sparta Krč. Lunární modul a za stěnou Jižní spojka.
1. září 2026  12:04,  aktualizováno  15:30

Je viditelná i z „vesmíru“. Na webových fotomapách ji zachytily objektivy a je znatelný i stín,...

XCMG představilo první prstencový jeřáb na světě s nosností 14 000 tun

30. srpna 2026  11:53

Písecký sport truchlí. Zemřel fanoušek „Honza Řehtačka“, zápas nikdy nevynechal

Jan Zborník rád chodil i na píseckou házenou. (2. září 2026)
2. září 2026  11:52

Když se hrál v Písku fotbalový, basketbalový nebo házenkářský zápas, jedna věc byla jistá. Na...

Pardubice chystají obnovu Palackého třídy, první etapa je odhadem za 120 mil. Kč

ilustrační snímek
2. září 2026  10:12,  aktualizováno  10:12

Pardubice začnou připravovat projekt první etapy obnovy Palackého třídy. Město hledá projektanta,...

Hygienici na jihu Moravy v létě zkontrolovali 102 táborů, dali tři pokuty

ilustrační snímek
2. září 2026  10:07,  aktualizováno  10:07

Jihomoravští hygienici v létě zkontrolovali 102 dětských letních táborů a jiných podobných akcí....

Alika po obměně generací investuje přes 10 milionů Kč do výroby a digitalizace

2. září 2026  11:38

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Vladimír T. Gottwald VIP

  • Počet článků 635
  • Celková karma 36,33
  • Průměrná čtenost 2052x
 

  Cynický romantik
  a skeptický optimista.

Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.

Seznam rubrik

Co právě poslouchám

Oblíbené blogy

Oblíbené stránky

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.