O jednotné a nerozdělené společnosti — Úsměvy a úšklebky CCCVIII.

Až rozhodnou ve Strakovce, že si nikdo nesmí, co chce, myslet, říkat ani psát, možná začnou akorát místo lidí chovat ovce.
Autor: Vladimír T. Gottwald | sobota 29.11.2025 1:30 | karma článku: 0 | přečteno: 6x

Vladimír T. Gottwald

O dezolátech, lepšoidech a marných touhách — Úsměvy a úšklebky CCCVII.

Jednou bych nejčernější z tuh moh sepsat seznam marných tuh. Pak bych smekl, zaklap dekl, vytuhl, a už zůstal tuh.

26.11.2025 v 0:58 | Karma: 29,46 | Přečteno: 601x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O ekonomice a válu — Úsměvy a úšklebky CCCVI.

U Sněmovny prý včera pomalu kráčet viděli pana Fialu. – Zda však Petra či Radima, nevím, tak můžem rozjímat, jestli šel k válu nebo od válu.

22.11.2025 v 9:00 | Karma: 30,40 | Přečteno: 488x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O špačkovi, skřivanovi a jiných ftácích — Úsměvy a úšklebky CCCV.

Špaček a skřivan při neděli v podvečer mladé vyváděli. Pak povečeřeli pár brouků a hvízdali si vesele – a pak skončila neděle a s ní i týden na palouku. [Týden na palouku IV.]

19.11.2025 v 9:00 | Karma: 31,03 | Přečteno: 507x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O špatném dni a dobré radě — Úsměvy a úšklebky CCCIV.

Krutý je den, když šeredně duše řve děsem a v bedně mozek vynechává zrádně. – Jestli včera byl jsem na dně, tak dneska už jsem pode dnem.

15.11.2025 v 9:00 | Karma: 33,71 | Přečteno: 719x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O aeronautech a politické korektnosti — Úsměvy a úšklebky CCCIII.

Skonalo září, umřel říjen, na babím létě Linyphie poslední letí k zimě – teď stůjte, bozi, při mně, jinak snad jara nedožijem.

12.11.2025 v 9:00 | Karma: 35,14 | Přečteno: 710x | Diskuse | Společnost
