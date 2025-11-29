O jednotné a nerozdělené společnosti — Úsměvy a úšklebky CCCVIII.
Vladimír T. Gottwald
O dezolátech, lepšoidech a marných touhách — Úsměvy a úšklebky CCCVII.
Jednou bych nejčernější z tuh moh sepsat seznam marných tuh. Pak bych smekl, zaklap dekl, vytuhl, a už zůstal tuh.
Vladimír T. Gottwald
O ekonomice a válu — Úsměvy a úšklebky CCCVI.
U Sněmovny prý včera pomalu kráčet viděli pana Fialu. – Zda však Petra či Radima, nevím, tak můžem rozjímat, jestli šel k válu nebo od válu.
Vladimír T. Gottwald
O špačkovi, skřivanovi a jiných ftácích — Úsměvy a úšklebky CCCV.
Špaček a skřivan při neděli v podvečer mladé vyváděli. Pak povečeřeli pár brouků a hvízdali si vesele – a pak skončila neděle a s ní i týden na palouku. [Týden na palouku IV.]
Vladimír T. Gottwald
O špatném dni a dobré radě — Úsměvy a úšklebky CCCIV.
Krutý je den, když šeredně duše řve děsem a v bedně mozek vynechává zrádně. – Jestli včera byl jsem na dně, tak dneska už jsem pode dnem.
Vladimír T. Gottwald
O aeronautech a politické korektnosti — Úsměvy a úšklebky CCCIII.
Skonalo září, umřel říjen, na babím létě Linyphie poslední letí k zimě – teď stůjte, bozi, při mně, jinak snad jara nedožijem.
Další články autora
