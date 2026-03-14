O Jasáncích a nechráněném styku — Úsměvy a úšklebky CCCXXXIII.
Vladimír T. Gottwald
O svobodě a vysílání televizním — Úsměvy a úšklebky CCCXXXII.
Kdysi jistí vyvrhelé natáčeli Tele Tele. Dnes už je svět zcela jiný, za takové prasečiny hnali by je do pryč.
Vladimír T. Gottwald
O rychlosti a stesku — Úsměvy a úšklebky CCCXXXI.
Břečtivo je mi světě a každej křížek na hřbetě tíží jak pytel s uhlím, záda mám chladem ztuhlý a vyju steskem po létě...
Vladimír T. Gottwald
O srabovi a bledulích — Úsměvy a úšklebky CCCXXX.
Dneska jsem v dobrém rozmaru, když pod okny mi v chorálu tak jak v roky minulé sněženky a bledule zas prozpěvují o jaru.
Vladimír T. Gottwald
O celebritách a dně duše — Úsměvy a úšklebky CCCXXIX.
Mám v sobě soumrak, šeredně duše řve děsem a v bedně mozek vynechává zrádně, zdá se jako bych byl na dně. – Jenže už jsem spíš pode dnem.
Vladimír T. Gottwald
O vychytralosti a tajemném svátku — Úsměvy a úšklebky CCCXXVIII.
Hoj Vítězný únore, ty tajemný svátku, co dobrého přinesl jsi komu na památku? Hospodáři kriminál, politiku smyčku... – Kdo si na to vzpomene, může vrhnout tyčku. [z Ohlasů písní erbenovských]
- Počet článků 586
- Celková karma 36,75
- Průměrná čtenost 2109x
Cynický romantik
a skeptický optimista.
Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.
