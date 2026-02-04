O informačních preferencích a hrůzném snu — Úsměvy a úšklebky CCCXXII.

Leckterým politikům našim přál bych, aby je v noci strašil – nejlépe tak před svítáním – hrůzný sen o fackování, kdyby vstal z mrtvých Alois Rašín.
Autor: Vladimír T. Gottwald | středa 4.2.2026 9:00 | karma článku: 16,69 | přečteno: 171x

Vladimír T. Gottwald

  • Počet článků 575
  • Celková karma 34,88
  • Průměrná čtenost 2134x
 

  Cynický romantik
  a skeptický optimista.

Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.

