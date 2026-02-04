O informačních preferencích a hrůzném snu — Úsměvy a úšklebky CCCXXII.
Vladimír T. Gottwald
O pohoršování a řádícím sajrajtu — Úsměvy a úšklebky CCCXXI.
Mračna mrazivá se šinou, bílej sajrajt nad krajinou řádí mimořádně. Ve sklenici na dně rosnička se klepe zimou.
Vladimír T. Gottwald
O optimismu — Úsměvy a úšklebky CCCXX.
Objevil jsem v archivu svůj pět let starý obrázek. I usnesl jsem se, že se tady s Vámi o tu vykopávku podělím. – Nepřijdete však ani o tradiční limerik, jen dnes není tady v perexu, ale až na konci v blogu.
Vladimír T. Gottwald
O nerozhodném utkání a vytrvalém hochu — Úsměvy a úšklebky CCCXIX.
Na mezi u božích muk masturbuje malej kluk a vůbec ho neděsí že kolem jde procesí – jemu je to tak ňák fuk.
Vladimír T. Gottwald
O odtančivší Kolombíně a extradentální pošetilosti — Úsměvy a úšklebky CCCXVIII.
Odtančila mi Kolombína. Někam, kde už se ani nevzpomíná, odtančila mi Kolombína, tak kéž je nám tam naše hlína měkká. Odtančila mi Kolombína někam. (triolet)
Vladimír T. Gottwald
O smiřování fanatiků a dobrém europánu — Úsměvy a úšklebky CCCXVII.
Okolo lesa pole lán, hoj jede dobrý europán, možná mi jede pro dotace, možná zavádět regulace... – A kupodivu nejásám. (reminilimerik erbenovský)
