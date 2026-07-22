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O identitě a věnečku na hlavě — Úsměvy a úšklebky CCCLXX.

Na hlavě nosím pletený věneček z luční květeny – je to věnec very special, uvil mi jej Cyril Höschl pro potěšení.
Autor: Vladimír T. Gottwald | středa 22.7.2026 9:00 | karma článku: 15,84 | přečteno: 123x

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Vladimír T. Gottwald

O kapání na karbid a o bludu — Úsměvy a úšklebky CCCLXIX.

Možná už bych si měl nalepit na hlavu nálepku „Neklopit!“ – zabývám se lecčím, na lecco se léčím a zhusta kape mi na karbid.

18.7.2026 v 9:00 | Karma: 33,68 | Přečteno: 1275x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O Strakovce a o Sherwoodu — Úsměvy a úšklebky CCCLXVIII.

Na Vltavě u Strakovky prý kotví tři minolovky. Podívat se pojedu v úterý či ve středu – prohlídka je za tři stovky.

15.7.2026 v 9:00 | Karma: 32,65 | Přečteno: 1249x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O aportování a morálním majáku — Úsměvy a úšklebky CCCLXVII.

Když svá slova za jedinou pravdu máš a každou jinou myšlenku jen pohaníš, jako maják morální tyčíš se jen nad krtinou.

11.7.2026 v 9:00 | Karma: 39,82 | Přečteno: 1394x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O žabomyších válkách či o umění — Úsměvy a úšklebky CCCLXVI.

V časech žabomyších válek vítězství je každý dalek, jen vyplýtvá spoustu sil. – A kdo řek, že zvítězil, je jen směšný vychloubálek.

8.7.2026 v 9:00 | Karma: 37,10 | Přečteno: 1396x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O mentálním second handu a dani— Úsměvy a úšklebky CCCLXV.

Jen se svalil o víkendu s flaškou piva na válendu, už na síti sociální psal komentář rychlopalný z mentálního second handu. [z Podluží]

4.7.2026 v 9:00 | Karma: 39,55 | Přečteno: 1394x | Diskuse | Společnost
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  Cynický romantik
  a skeptický optimista.

Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.

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