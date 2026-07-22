O identitě a věnečku na hlavě — Úsměvy a úšklebky CCCLXX.
Vladimír T. Gottwald
O kapání na karbid a o bludu — Úsměvy a úšklebky CCCLXIX.
Možná už bych si měl nalepit na hlavu nálepku „Neklopit!“ – zabývám se lecčím, na lecco se léčím a zhusta kape mi na karbid.
Vladimír T. Gottwald
O Strakovce a o Sherwoodu — Úsměvy a úšklebky CCCLXVIII.
Na Vltavě u Strakovky prý kotví tři minolovky. Podívat se pojedu v úterý či ve středu – prohlídka je za tři stovky.
Vladimír T. Gottwald
O aportování a morálním majáku — Úsměvy a úšklebky CCCLXVII.
Když svá slova za jedinou pravdu máš a každou jinou myšlenku jen pohaníš, jako maják morální tyčíš se jen nad krtinou.
Vladimír T. Gottwald
O žabomyších válkách či o umění — Úsměvy a úšklebky CCCLXVI.
V časech žabomyších válek vítězství je každý dalek, jen vyplýtvá spoustu sil. – A kdo řek, že zvítězil, je jen směšný vychloubálek.
Vladimír T. Gottwald
O mentálním second handu a dani— Úsměvy a úšklebky CCCLXV.
Jen se svalil o víkendu s flaškou piva na válendu, už na síti sociální psal komentář rychlopalný z mentálního second handu. [z Podluží]
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Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.
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