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O ideálech a korytech a o lepším komunistovi — Úsměvy a úšklebky CCCXCVII.

Vladimír T. Gottwald VIP
Ještě když se hlasy sčítaj, jednání už vedou skrytá, s kýmpak by koalovali. – Prý však jde o ideály, a vůbec ne o koryta
Autor: Vladimír T. Gottwald | sobota 24.10.2026 9:00 | karma článku: 6,18 | přečteno: 72x
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Vladimír T. Gottwald VIP

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  Cynický romantik
  a skeptický optimista.

Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.

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