O hrdinství a majitelích pravdy — Úsměvy a úšklebky CCCLIV.
Vladimír T. Gottwald
O vůni šácholanů a o smíření — Úsměvy a úšklebky CCCLIII.
Až probudí se starý buk a zešeří se vprostřed luk, budou vonět šácholany, a mě žádný nezachrání, ani Bůh ani svatý Nepomuk! (reminilimerik nezvalovský)
Vladimír T. Gottwald
O pochmurnu a ezoteričnu — Úsměvy a úšklebky CCCLII.
Pochmurným krajem táhnou mraky, mordorným šerem pod oblaky zní kruté vytí vzteklých psů a bažinami od lesů nemrtví táhnou s vlkodlaky.
Vladimír T. Gottwald
O bezhlavosti a kudlankokracii — Úsměvy a úšklebky CCCLI.
Kdes nad zákruty Vltavy nevrlý rytíř bezhlavý mrzutě courá po hradě a věnuje se záhadě, proč brnění mu rezaví.
Vladimír T. Gottwald
O legendárním politikovi a svatém ve zdi — Úsměvy a úšklebky CCCL.
Po nebi jezdí strakatý hvězdy, stůj při mně upřímně i svatej Martine ve zdi!
Vladimír T. Gottwald
O máku, lilii a úkolech medicíny — Úsměvy a úšklebky CCCXLIX.
Leckdy pohrávám si s chutí se slůvky, což dnes mne nutí zadumat se, nacopak doma má má máma mák a zalili-li Lili lilii liliputi.
